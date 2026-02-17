Hansi Flick se engancha con un periodista luego de la derrota del Barcelona: no le responde y se marcha

El Girona se impuso al Barcelona en un partido cargado de tensión. La jugada que generó más polémica en Montilivi fue una presunta falta Claudio Echeverri sobre Jules Koundé que ni el árbitro César Soto Grado ni el VAR señalaron. La acción, que derivó en el segundo gol del Girona, generó una gran frustración en Hansi Flick, que buscó explicaciones al silbante tras el partido. Sin embargo, en rueda de prensa aseguró no querer hablar del tema.

"No quiero hablar del colegiado. Hemos defendido muy mal, hemos estado mal en posicionamiento, debemos luchar de nuevo por la primera plaza. Tenemos que jugar mejor. Si jugáramos bien, me quejaría. Todo lo contrario suena a excusa", apuntó el DT alemán. La tensión del técnico se trasladó a la zona mixta, cuando el periodista Rafael Escrig, de DAZN, le consultó sobre sus protestas y la jugada. "Vimos que estabas pidiendo explicaciones después del partido, quizás con esa falta sobre Koundé en el segundo gol". Sin embargo, Flick respondió tajante: "¿Tú qué crees? ¿Fue falta o no? Vamos, ahora puedes decirlo". Cuando el periodista dijo que estaba solo para hacer preguntas y no quería opinar, el entrenador reaccionó con evidente molestia: "¿No tienes opinión?". Ante la negativa de Escrig, Flick cerró el diálogo de manera contundente: "Entonces no tengo nada que decir. Muchas gracias".