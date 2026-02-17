Internacionales

Hansi Flick se engancha con un periodista luego de la derrota del Barcelona: no le responde y se marcha

El entrenador alemán se fue molesto por el arbitraje de Soto Grado por la caída que sufrió en Girona.

El Girona se impuso al Barcelona en un partido cargado de tensión. La jugada que generó más polémica en Montilivi fue una presunta falta Claudio Echeverri sobre Jules Koundé que ni el árbitro César Soto Grado ni el VAR señalaron.

La acción, que derivó en el segundo gol del Girona, generó una gran frustración en Hansi Flick, que buscó explicaciones al silbante tras el partido. Sin embargo, en rueda de prensa aseguró no querer hablar del tema.

Raphinha estalla tras la dura caída del Barcelona ante Girona: "Es muy complicado cuando las normas..."

"No quiero hablar del colegiado. Hemos defendido muy mal, hemos estado mal en posicionamiento, debemos luchar de nuevo por la primera plaza. Tenemos que jugar mejor. Si jugáramos bien, me quejaría. Todo lo contrario suena a excusa", apuntó el DT alemán.

La tensión del técnico se trasladó a la zona mixta, cuando el periodista Rafael Escrig, de DAZN, le consultó sobre sus protestas y la jugada. "Vimos que estabas pidiendo explicaciones después del partido, quizás con esa falta sobre Koundé en el segundo gol".

Sin embargo, Flick respondió tajante: "¿Tú qué crees? ¿Fue falta o no? Vamos, ahora puedes decirlo".

Cuando el periodista dijo que estaba solo para hacer preguntas y no quería opinar, el entrenador reaccionó con evidente molestia: "¿No tienes opinión?". Ante la negativa de Escrig, Flick cerró el diálogo de manera contundente: "Entonces no tengo nada que decir. Muchas gracias".

El propio reportero resumió después el episodio: "Le he preguntado por la falta y qué le ha dicho el árbitro sobre la falta a Koundé y me ha dicho que qué pienso yo, que si pienso que es falta o no, y le he dicho que no opino, y entonces se ha marchado".

Otros compañeros de retransmisión comentaron la situación. Alberto Edjogo-Owono dijo: "Para mí, una cosa es si tú estás enfadado con el árbitro y otra cosa es si hay un periodista que te está preguntando qué opinas de la jugada. Y Rafa yo creo que ha aguantado el tirón perfectamente".

