Hansi Flick se engancha con un periodista luego de la derrota del Barcelona: no le responde y se marcha

El <b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/girona-barcelona-en-vivo-liga-espanola-partido-lamine-yamal-hansi-flick-EJ29312372">Girona se impuso al Barcelona en un partido cargado de tensión</a></b>. La jugada que generó más polémica en Montilivi fue una presunta falta <b>Claudio Echeverri </b>sobre <b>Jules Koundé</b> que ni el árbitro <b>César Soto Grado </b>ni el VAR señalaron.La acción, que derivó en el segundo gol del <b>Girona</b>, generó una gran frustración en <b>Hansi Flick</b>, que buscó explicaciones al silbante tras el partido. Sin embargo, en rueda de prensa aseguró no querer hablar del tema.