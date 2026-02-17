El motivo por el que en Barcelona anuncia acciones legales contra Real Madrid: "Está consiguiendo lo que busca"

"Un modelo personalista no sirve para gobernar un club como el Barça en 2026. Nosotros tenemos gente que ha estado parte del estamento arbitral, hay profesionales que tienen un buen conocimiento de cómo funcionan las instituciones deportivas, y esto ya lo iremos explicando en los próximos días", ha afirmado.Preguntado por la situación deportiva, ha reconocido que el conjunto azulgrana atraviesa "un momento complicado", aunque ha asegurado que "hay plenas garantías de competir" y se ha mostrado convencido de que la plantilla "volverá a su mejor nivel", recordando que el conjunto azulgrana sigue "vivo en todas las competiciones".