Raphinha estalla tras la dura caída del Barcelona ante Girona: "Es muy complicado cuando las normas..."

El <b>Barcelona </b>perdió una gran oportunidad anoche de recuperar el liderato de LaLiga <b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/girona-barcelona-en-vivo-liga-espanola-partido-lamine-yamal-hansi-flick-EJ29312372">tras caer frente al Girona</a></b> en un partido que estuvo marcado por la polémica debido a las decisiones del árbitro <b>Soto Grado</b> y el VAR. Unos de los referentes del plantel azulgrana que alzó la voz un día después de la caída es <b>Raphinha</b>. El extremo brasileño, que ayer volvió a las canchas tras superar sus problemas físicos, denunció lo sucedido en Montilivi a través de sus redes sociales.