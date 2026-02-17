Raphinha estalla tras la dura caída del Barcelona ante Girona: "Es muy complicado cuando las normas..."

El Barcelona perdió una gran oportunidad anoche de recuperar el liderato de LaLiga tras caer frente al Girona en un partido que estuvo marcado por la polémica debido a las decisiones del árbitro Soto Grado y el VAR. Unos de los referentes del plantel azulgrana que alzó la voz un día después de la caída es Raphinha. El extremo brasileño, que ayer volvió a las canchas tras superar sus problemas físicos, denunció lo sucedido en Montilivi a través de sus redes sociales.

En su publicación, Raphinha reconoce que su equipo tiene muchas cosas por mejorar, pero hizo hincapié a las decisiones del colegiado y asegura que tendrán que ir contra todo si desean conquistar el certamen. "Bueno, tenemos muchas cosas que mejorar, pero no solo nosotros. Es muy complicado cuando las normas son diferentes si van en tu favor o en contra, pero si tenemos que jugar contra todos, para ganar, no pasa nada. Lo vamos hacer. Visca el Barça sempre", expresó el zurdo en su cuenta de Instagram.