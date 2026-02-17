Internacionales

Raphinha estalla tras la dura caída del Barcelona ante Girona: "Es muy complicado cuando las normas..."

El extremo azulgrana se pronunció 24 horas después de la derrota en Montilivi marcada por la polémica.

  • Raphinha estalla tras la dura caída del Barcelona ante Girona: Es muy complicado cuando las normas...
2026-02-17

El Barcelona perdió una gran oportunidad anoche de recuperar el liderato de LaLiga tras caer frente al Girona en un partido que estuvo marcado por la polémica debido a las decisiones del árbitro Soto Grado y el VAR.

Unos de los referentes del plantel azulgrana que alzó la voz un día después de la caída es Raphinha. El extremo brasileño, que ayer volvió a las canchas tras superar sus problemas físicos, denunció lo sucedido en Montilivi a través de sus redes sociales.

Laporta enfurece al Real Madrid y envía un rotundo un mensaje a los árbitros de la Liga Española: "Históricamente..."

En su publicación, Raphinha reconoce que su equipo tiene muchas cosas por mejorar, pero hizo hincapié a las decisiones del colegiado y asegura que tendrán que ir contra todo si desean conquistar el certamen.

"Bueno, tenemos muchas cosas que mejorar, pero no solo nosotros. Es muy complicado cuando las normas son diferentes si van en tu favor o en contra, pero si tenemos que jugar contra todos, para ganar, no pasa nada. Lo vamos hacer. Visca el Barça sempre", expresó el zurdo en su cuenta de Instagram.

Además, la publicación iba acompañada de dos imágenes: en una se veía únicamente al extremo en blanco y negro, y en la otra, una fotografía del equipo en color, con todos abrazados.

Precisamente, a Raphinha se le vio muy molesto por la acción sobre Koundé en el segundo gol del Girona. Los dirigidos por Hansi Flick pidieron la revisión del VAR por un pisotón del 'Diablito' Echeverri previo a esa jugada.

Los futbolistas del Barça que hablaron tras el encuentro coincidieron en señalar que era falta de Echeverri sobre el defensa francés. De hecho, el propio Flick mostró su indignación por esa polémica jugada.

¡Una pesadilla! Fue campeón con el Barcelona de Messi y lleva tres años sin jugar: "Perdí toda mi vida personal..."
Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
LaLiga
|
Raphinha
|
Barcelona
|
Girona
|