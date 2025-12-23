Joseph Rosales se despide de Minnesota y es anunciado por su nuevo club en la MLS: esto pagaron por el hondureño

El Austin FC hizo oficial la llegada del futbolista hondureño Joseph Rosales, quien se une al club texano procedente del Minnesota United FC tras un intercambio en efectivo valorado en 1.5 millones de dólares (39,540,000 Lempiras). Como parte del acuerdo, Minnesota conservará un porcentaje de una futura transferencia o traspaso del jugador, siempre y cuando supere una cifra previamente establecida, según se conoció a través del comunicado lanzado por el club.

Rosales, de 25 años, firmó con Austin FC un contrato de tres años y medio, garantizado hasta junio de 2029, con una opción para la temporada 2029-30, lo que refleja la confianza del club en su proyección y aporte inmediato a 'Los Verdes'. El internacional hondureño llega tras una etapa sólida con Minnesota United, equipo al que se incorporó inicialmente como cedido en agosto de 2021 desde el CA Independiente de Panamá, antes de concretar su fichaje permanente al finalizar la temporada 2022. Durante su paso por los Loons, Rosales disputó 128 partidos en todas las competiciones, con 80 titularidades, cinco goles y alrededor de 18–20 asistencias, consolidándose como un jugador confiable y constante. Solo en la temporada 2025, participó en 33 encuentros.

El hondureño puede desempeñarse tanto como lateral izquierdo como mediocampista de área a área, una cualidad que llamó la atención de Austin FC. Además, ocupará un lugar en la plantilla senior y, gracias a que cuenta con residencia permanente en Estados Unidos (tarjeta verde), no utilizará plaza de jugador internacional. A nivel de selección, Rosales es una pieza habitual en Honduras, con 34 apariciones hasta la fecha. Fue titular en todos los partidos de la Bicolor durante la Copa Oro de la Concacaf 2025, torneo en el que el equipo alcanzó las semifinales, y también tuvo una participación destacada en la eliminatoria rumbo al Mundial de la FIFA 2026, jugando en 9 de los 10 encuentros.