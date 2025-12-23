Joseph Rosales se despide de Minnesota y es anunciado por su nuevo club en la MLS: esto pagaron por el hondureño

Antes de su llegada a la <b>MLS</b>, <b>Rosales </b>inició su carrera profesional en el CA Independiente de Panamá, donde disputó 34 partidos y fue parte de los planteles campeones del Clausura 2019 y 2020 de la Liga Panameña de Fútbol.Finalmente, <b>Austin FC </b>se quedó con el jugador hondureño, Joseph Rosales, quien fue pretendido por el <b>Tigres </b>de la <b>Liga MX </b>hace un par de meses, pero el mismo futbolista reveló en una entrevista que el club no lo dejó salir porque lo querían para la <b>Leagues Cup </b>2025.