Jonathan Rubio: ¿Será pastor cuando se retire? Revela en dónde quiere decirle adiós al fútbol: "Tenía 13 años de no pasar Navidad en Honduras"

El número 8 del <b>Petro de Luanda</b>, el equipo más popular de <b>Angola</b>, abre su corazón para recordar las navidades en su tierra, su nueva vida como padre, su relación tan cercana con Dios, pero también de un retiro que aún debe esperar varios años, del club de sus amores en <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/burbara-futuro-jeaustin-pide-el-var-tecnico-de-honduras-y-habla-de-fichajes-cuatro-finales-JN28703479" target="_blank">Honduras</a></b> y por supuesto, su ausencia de la H.