Técnico del Nashville habla de lo que espera de Andy Nájar esta temporada: "Que sea peligroso en ataque, pero atento en defensa"

El técnico del Nashville SC, BJ Callaghan, ha optado por sostener la base del plantel que en 2025 logró la clasificación a los playoffs de la MLS, instancia en la que fueron eliminados por el eventual campeón, el Inter Miami CF, incluyendo a los catrachos, Andy Nájar y Bryan Acosta.

El estratega estadounidense considera que la continuidad será clave para competir nuevamente en la temporada y potenciar el rendimiento colectivo. En ese contexto, valoró el aporte de piezas importantes dentro de su esquema.

Callagham habló sobre el papel de Andy Nájar, quien es el lateral titular del Nashville que la noche de este martes debutan en la Concacaf Champions Cup frente al Atlético Ottawa de Canadá.

“Si hablamos de Andy, queremos lo mismo del año pasado, esperamos que sea un jugador peligroso en el ataque y al mismo tiempo atento en defensa", dijo Callaghan en la conferencia de prensa.