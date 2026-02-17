Legionarios

Técnico del Nashville habla de lo que espera de Andy Nájar esta temporada: "Que sea peligroso en ataque, pero atento en defensa"

El Nashville SC debuta esta noche en la Copa de Campeones de Concacaf frente al Ottawa de Canadá y BJ Callaghan habló sobre los catrachos, Andy Nájar y Bryan Acosta

    El lateral derecho Andy Nájar es uno de los titulares indiscutibles en el Nashville SC para el entrenador BJ Callaghan que le pide que tenga más protagonismo. Fotos cortesía
El técnico del Nashville SC, BJ Callaghan, ha optado por sostener la base del plantel que en 2025 logró la clasificación a los playoffs de la MLS, instancia en la que fueron eliminados por el eventual campeón, el Inter Miami CF, incluyendo a los catrachos, Andy Nájar y Bryan Acosta.

El estratega estadounidense considera que la continuidad será clave para competir nuevamente en la temporada y potenciar el rendimiento colectivo. En ese contexto, valoró el aporte de piezas importantes dentro de su esquema.

Callagham habló sobre el papel de Andy Nájar, quien es el lateral titular del Nashville que la noche de este martes debutan en la Concacaf Champions Cup frente al Atlético Ottawa de Canadá.

“Si hablamos de Andy, queremos lo mismo del año pasado, esperamos que sea un jugador peligroso en el ataque y al mismo tiempo atento en defensa", dijo Callaghan en la conferencia de prensa.

Sobre otra de las variantes en su plantel, donde se incluye al mediocampista de contención, Bryan Acosta, el entrenador destacó la capacidad de adaptación y el entendimiento táctico del futbolista.

"Con respecto a Bryan hemos aprendido que es muy versátil y sus cualidades le permiten ser titular", comentó el entrenador estadounidense.

Callaghan también explicó que el perfil del jugador hondureño le brinda soluciones estratégicas en diferentes contextos de partido, especialmente en escenarios donde el equipo necesita ajustar el plan. "Tiene un perfil que puede ayudarte a defender un resultado. Vemos escenarios distintos en los que los podemos utilizar”.

