Jonathan Rubio no para y la sigue rompiendo en Angola: seis goles en liga y así le va con el Petro de Luanda en Champions

Jonathan Rubio atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Angola. El delantero hondureño suma seis goles en los 11 partidos que ha disputado su equipo, el Atlético Petro de Luanda, en la Girabola, primera división del país. El Petro marcha como líder solitario en la primera posición del campeonato con 24 puntos en 11 jornadas, sosteniéndose como el rival a vencer en el campeonato de Angola. Su máximo perseguidor es el 1º de Agosto, que acumula 20 unidades y todavía tiene un partido pendiente. Más atrás aparece el Wiliete de Benguela con 17 puntos y dos partidos menos.

Rubio ha sido protagonista directo de esa buena racha liguera. Le ha marcado goles a Sagrada Esperança, Redonda FC, Kabuscorp, C.R. Libolo y al Wiliete de Benguela, sumando seis goles en los 11 partidos que ha disputado su club en lo que va de la campaña liguera. El buen momento también se extiende a la Liga de Campeones de la CAF. En el máximo torneo continental, el Atlético Petro de Luanda se encuentra como líder del grupo D, donde comparte espacio con Stade Malien, ES Tunis y Simba Sports. El equipo del catracho ha disputado dos partidos y suma cuatro puntos, una cosecha que le permite mirar con optimismo la clasificación a la siguiente fase.