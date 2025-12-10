Jonathan Rubio no para y la sigue rompiendo en Angola: seis goles en liga y así le va con el Petro de Luanda en Champions

<b>Jonathan Rubio </b>atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en <b>Angola</b>. El delantero hondureño suma seis goles en los 11 partidos que ha disputado su equipo, el <b>Atlético Petro de Luanda</b>, en la <b>Girabola, </b>primera división del país.El <b>Petro </b>marcha como líder solitario en la primera posición del campeonato con 24 puntos en 11 jornadas, sosteniéndose como el rival a vencer en el campeonato de Angola. Su máximo perseguidor es el <b>1º de Agosto</b>, que acumula 20 unidades y todavía tiene un partido pendiente. Más atrás aparece el <b>Wiliete de Benguela </b>con 17 puntos y dos partidos menos.