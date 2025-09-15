El hondureño Jonathan Rubio sigue conquistando Angola: anotó gol y quedó campeón de la Supercopa con el Petro de Luanda

¡Orgullo catracho! El delantero hondureño Jonathan Rubio sigue haciendo historia en el fútbol africano tras lograr su tercer título de Supercopa de Angola con el Petro de Luanda. El equipo angoleño se impuso 3-1 en la final contra el Kabuscorp, con dos goles de Tiago Reis y uno del hondureño Jonathan Rubio. Esta victoria representa el primer título de la temporada para el Petro de Luanda.

Con este nuevo trofeo, Jonathan Rubio alcanza su quinto título internacional en Angola, habiendo ganado previamente la Supercopa 2024, la Copa de Angola y la Liga dos veces. Cabe mencionar que el delantero catracho es el único hondureño en ganar dos títulos ligueros en África. La victoria en la Supercopa 2025 también marca el inicio de una nueva temporada para el Petro de Luanda, que se prepara para afrontar la Champions de África. El equipo del delantero hondureño se medirá en la primera jornada contra el Cercle de Joachim de las Islas Mauricio, un partido que marcará el inicio del principal objetivo de la temporada: la conquista de la Champions africana.