El hondureño Jonathan Rubio sigue conquistando Angola: anotó gol y quedó campeón de la Supercopa con el Petro de Luanda

Con este nuevo trofeo, <b>Jonathan Rubio </b>alcanza su quinto título internacional en Angola, habiendo ganado previamente la <b>Supercopa 2024</b>, la <b>Copa de Angola</b> y la <b>Liga </b>dos veces. Cabe mencionar que el delantero catracho es el único hondureño en ganar dos títulos ligueros en África.La victoria en la <b>Supercopa 2025 </b>también marca el inicio de una nueva temporada para el Petro de Luanda, que se prepara para afrontar la <b>Champions de África</b>.El equipo del delantero hondureño se medirá en la primera jornada contra el <b>Cercle de Joachim</b> de las Islas Mauricio, un partido que marcará el inicio del principal objetivo de la temporada: la conquista de la <b>Champions africana</b>.