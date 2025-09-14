¡Kervin Arriaga debutó en la Liga de España! Levante dejó escapar el triunfo contra Betis y sigue sin despertar

La expectativa en Honduras se generó con la convocatoria oficial y primera de la temporada 2025-2026 para el volante de contención Kervin Arriaga con el Levante.

En encuentro por la jornada 4 de la Liga de España el Levante recibió al Real Betis en el estadio Ciutat de Valencia y el marcador concluyó 2-2. Los locales dejaron escapar la victoria al tener una venta de 2-0.

Iván Romero y Etta Enyong abrieron el camino de los goles e ilusionaron al Levante a los minutos 2 y 10 del encuentro. Pero los béticos descontaron al 45+2 por medio de Juan Camilo Hernández y al 81 emparejó Pablo Fornals el marcador.

Kervin Arriaga estuvo lesionado desde su arribo a su nuevo club a inicios de agosto, por lo tanto no estuvo en las primeras tres jornadas de la Liga Española contra Alavés, Barcelona y Elche.

Además, esa lesión lo marginó de no estar con la Selección de Honduras en los partidos eliminatorios de la ronda final de Concacaf frente a Haití y Nicaragua rumbo al Mundial United 2026.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

El Misilito inició en la banca y su debut oficial con el Levante se dio al minuto 85 en lugar de Pablo Martínez. El oriundo de Puerto Cortés militó en la campaña anterior con Real Zaragoza.

Arriaga se entrenó con normalidad desde el viernes en el Levante y tendrá que esperar. El siguiente compromiso es contra Girona el próximo sábado 20 de septiembre desde las 6:00 am, hora de Honduras.