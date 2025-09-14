¡Kervin Arriaga debutó en la Liga de España! Levante dejó escapar el triunfo contra Betis y sigue sin despertar

Iván Romero y Etta Enyong abrieron el camino de los goles e ilusionaron al Levante a los minutos 2 y 10 del encuentro. Pero los béticos descontaron al 45+2 por medio de Juan Camilo Hernández y al 81 emparejó Pablo Fornals el marcador.<b>Kervin Arriaga estuvo lesionado</b> desde su arribo a su nuevo club a inicios de agosto, por lo tanto no estuvo en las primeras tres jornadas de la Liga Española contra Alavés, Barcelona y Elche.Además, esa lesión lo marginó de no estar con la Selección de Honduras en los partidos eliminatorios de la ronda final de Concacaf frente a Haití y Nicaragua rumbo al Mundial United 2026.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/espana/" target="_blank">TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA</a></b>El Misilito inició en la banca y su debut oficial con el Levante se dio al minuto 85 en lugar de Pablo Martínez. El oriundo de Puerto Cortés militó en la campaña anterior con Real Zaragoza.Arriaga se <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/agenda-de-la-legion-honduras-en-europa-mls-liga-mx-y-costa-rica-kervin-arriaga-espana-ND27358544" target="_blank">entrenó con normalidad</a></b> desde el viernes en el Levante y tendrá que esperar. El siguiente compromiso es contra Girona el próximo sábado 20 de septiembre desde las 6:00 am, hora de Honduras.