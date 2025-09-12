¡Se viene el debut de Kervin Arriaga en Liga Española! Así está la agenda de la legión en Europa, MLS, Liga MX y Costa Rica

Luego de una intensa doble ventana de Eliminatorias rumbo al Mundial de United 2026, este fin de semana regresan los partidos de las ligas más importantes del mundo donde posiblemente veremos el debut del volante hondureño Kervin Arriaga. <b>Kervin Arriaga</b> sufrió una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda el pasado 6 de agosto y se ha perdió las tres primeras jornadas del campeonato, pero el catracho ya se entrenó con los colores del conjunto oriundo de la comunidad de Valencia. El centrocampista hondureño<b> Kervin Arriaga </b>se incorporó este viernes a los entrenamientos con el<b> Levante </b>y podría debutar el domingo ante el Real Betis. El compromiso está programado para las 8:15 de la mañana.