¡Se viene el debut de Kervin Arriaga en Liga Española! Así está la agenda de la legión en Europa, MLS, Liga MX y Costa Rica

Luego de una intensa doble ventana de Eliminatorias rumbo al Mundial de United 2026, este fin de semana regresan los partidos de las ligas más importantes del mundo donde posiblemente veremos el debut del volante hondureño Kervin Arriaga. Kervin Arriaga sufrió una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda el pasado 6 de agosto y se ha perdió las tres primeras jornadas del campeonato, pero el catracho ya se entrenó con los colores del conjunto oriundo de la comunidad de Valencia. El centrocampista hondureño Kervin Arriaga se incorporó este viernes a los entrenamientos con el Levante y podría debutar el domingo ante el Real Betis. El compromiso está programado para las 8:15 de la mañana.

PARTIDOS DEL SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

Para la jornada del sábado 13 de septiembre, los legionarios de la MLS regresan a la acción, pero con la sensible baja de David Ruiz, que recayó de su lesión en el Honduras vs Nicaragua por la Eliminatoria Mundialista. El Nashville, de los hondureños Andy Nájar y Brayan Acosta, visitan la complicada aduana del Cincinnati a partir de las 5:30 PM. Joseph Rosales, por su parte, visita a San Diego en cotejo que comienza a las 8:30 PM hora de Honduras. En la Liga MX también vuelven los electrizantes compromisos de la jornada ocho. Santos Laguna enfrenta al Atlas en el Estadio Jalisco de Guadalajara. El duelo comienza a las 7:00 PM y Anthony "Choco" Lozano podría tener minutos. Leixoes, equipo en el que juega Brayan Róchez, se mide al Farense en la segunda división de Portugal a las 8:30 de la mañana. Agregado a lo anterior, en Costa Rica habrá duelo de catrachos: Herediano (Getsel Montes) vs Sporting (Alejandro Reyes) a las 5:00 PM.

PARTIDOS DEL DOMINGO 14 DE SEPTIMBRE