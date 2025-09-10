El joven hondureño Fredy Vargas sorprende y se convierte en nuevo fichaje de un club de una exótica liga de Europa

Fredy Vargas sigue cumpliendo el sueño de convertirse en jugador profesional y seguir como legionario representando a Honduras en el viejo continente. El joven lateral tendrá su primera experiencia profesional luego de fichar por el FC Pas de la Casa , de la primera división de Andorra , equipo que buscará pelear la parte alta de la tabla y clasificar a los playoffs de la UEFA Conference League . El catracho firmó un contrato por un año y será dirigido por el director técnico argentino Miguel Alejandro Vulecovich.

El hondureño Fredy Vargas, de 23 años de edad, nació el 21 de julio del 2002 en el Bronx, Nueva York. A pesar de ser del país norteamericano, su sangre es hondureña, debido a que sus padres nacieron en Honduras. Su madre, Ana Cárcamo, es originaria de San Pedro Sula, y su padre, Fredy Vargas, de La Lima.

Diario DIEZ conversó con Fredy, quien reveló qué lo motivó para fichar por su nuevo club en la liga de Andorra. Cuenta que ha mantenido contactos con la Federación de Fútbol de Honduras y que estuvo en la órbita de clubes nacionales.

"La temporada pasada estuve jugando con la Unió Esportiva Sitges, donde tuve un buen año y me permitió seguir creciendo como futbolista. Además, en el verano participé en un torneo en Lleida que me abrió muchas puertas, ya que a partir de ahí recibí varias ofertas tanto en España como en Andorra. Finalmente, la oportunidad con el FC Pas de la Casa fue la que más me convenció por el proyecto deportivo y por el reto de competir en la Primera División de Andorra. También lo veo como una gran vitrina para seguir demostrando mi nivel y, con mucho trabajo, tener la posibilidad de recibir un llamado a la selección nacional", expresó sobre su llegada a su nuevo club.

Fredy fue consultado por su interés al unirse al FC Pas de la Casa. "Lo que más me llamó la atención fue la posibilidad de competir en torneos de la UEFA. En España la competencia es muy complicada, subir de categoría cuesta bastante, y sentí que con este paso podía avanzar en mi carrera. Desde niño siempre soñé con llegar a un nivel profesional, y jugar en la Primera División de Andorra me acerca a eso. La verdad me ilusiona mucho seguir creciendo y demostrar lo que puedo aportar en el campo".

Y agregó: "Desde que llegué al club, tanto el personal como el cuerpo técnico me trataron de una manera increíble. El presidente fue muy cordial y el entrenador también, y desde mis primeras sesiones de entrenamiento me sentí parte de la familia. Eso hizo que mi decisión de unirme al club fuera aún más clara, especialmente al ver el plan de proyección que tenían pensado para mí".

Tras salir del Leganés, Fredy reveló que tuvo acercamientos por parte de la Federación de Fútbol de Honduras y que estuvo en la órbita de clubes hondureños. "Sí, he tenido acercamientos verbales con la Federación de Fútbol de Honduras y con algunos equipos. El año pasado, mientras tramitaba mi pasaporte, tuve la oportunidad de entrenar con el CD Marathón durante la ventana de transferencias de invierno 2024. También pude entrenar con Ramón Maradiaga en Lobos UPNFM, y la verdad fue una experiencia muy enriquecedora que me permitió ver de cerca el nivel del fútbol en Honduras y aprender mucho".

A pesar de entrenar con equipos de Liga Nacional, el lateral hondureño reveló que no tuvo ofertas para quedarse en el país. "En ese momento ya estaba compitiendo en Europa y, a mis 21 años, no había recibido interés de clubes en Honduras para firmar contrato. Por eso decidí seguir mi camino aquí, en Europa, donde puedo continuar creciendo como jugador. Europa es reconocida por formar a los mejores talentos del mundo, y esta experiencia me ha permitido aprender mucho y seguir mejorando en mi carrera".