¿Por qué no volvió a la Selección de Honduras? Jonathan Rubio y su crítica a Rueda, aclaró si se siente marginado de la H: "Todo fue extraño"

En esta entrevista con DIEZ, el hondureño analizó con franqueza la eliminación de Honduras rumbo al Mundial 2026, su sorpresa por no haber sido considerado en el proceso.

Rubio reflexionó sobre los errores de la eliminatoria, el menosprecio hacia la liga africana y lo sucedido con su compañero, ofreciendo una mirada directa y crítica sobre la realidad de la Selección Nacional.

Recordando que Jonathan Rubio reveló a DIEZ que tras una conversación con su compatriota Bryan Róchez le informó que nunca recibió mensajes del DT Reinaldo Rueda a pesar que el estratega comentó que nunca recibió respuestas del atacante.



LA ENTREVISTA



Sigues destacando futbolísticamente en Angola. Tus números aumentan con más goles y asistencias. ¿En qué has cambiado respecto a la temporada anterior?

"Le agradezco a Dios por la salud, que es lo más importante para cualquier persona. Estoy contento por estos primeros seis meses de mi tercera temporada en Angola, más adaptado al fútbol africano y al club. Siempre he dicho que estoy en el mejor equipo de Angola y uno de los mejores de África. Estoy feliz, mi familia está bien y eso se refleja en la cancha. Este año entramos a Champions, ganamos la Supercopa, estamos líderes del grupo y también en la tabla. Gracias a Dios seguimos peleando todos los objetivos.



¿Cuándo termina tu contrato con Petro Atlético? ¿Lo renovaste?

"Firmé dos años al inicio y el año pasado renové por dos más. Mi contrato finaliza a mediados de 2027. Me siento feliz y contento. Angola es un país fantástico y el club es grande, serio y muy profesional".



Con 29 años, ¿por cuánto tiempo más te ves en Angola? ¿Te gustaría retirarte en Europa o ya estás totalmente adaptado al fútbol africano?

"Espero que me falte mucho para retirarme. No sé dónde será, porque el fútbol es impredecible. Mi plan por ahora es cumplir el contrato y después ver si regreso a Europa, sigo en África o surge algo diferente. Hoy uno está en Angola, mañana puede estar en Estados Unidos, Portugal y Honduras. El fútbol ha cambiado mucho, así que prefiero ir año a año".



Hablando del mercado de fichajes, ¿has recibido ofertas de Honduras o Europa?

"No. Normalmente en verano, que es el mercado en Portugal, he tenido más opciones porque ahí hice gran parte de mi carrera. Pero en esta ocasión solo hubo acercamientos, nada concreto. También es complicado para los clubes cuando un jugador tiene contrato"



¿Futbolistas hondureños te han escrito para preguntar sobre jugar en Angola? ¿Puedes mencionar tres nombres que recomendarías para el fútbol africano?

"En Angola ya han pasado varios hondureños. Estuvo Moya y también Róchez el año pasado. Es difícil mencionar solo tres porque en Honduras hay muchos jugadores con calidad. El salto de Honduras a Europa es difícil y a África aún más por la distancia. Pero deseo que más hondureños salen al extranjero; eso es bueno para la Selección y para ellos mismos. Desde Angola nadie me ha escrito preguntando por venir. Sí me han escrito para Portugal, pero no para África.



SELECCIÓN DE HONDURAS



Con el nivel que venía mostrando, ¿crees que merecías una oportunidad en la selección durante la eliminatoria mundialista?

Sinceramente, sí se me hizo extraño no recibir ninguna convocatoria, ni siquiera para un microciclo o amistoso. Nunca hablé con el profesor Rueda ni con nadie de la Federación de Fútbol de Honduras. Desde mi última convocatoria con Coito y luego con "Bolillo", no tuve más contacto. Creo que también se menosprecia la liga de África por desconocimiento, porque es una liga muy competitiva.



¿Por qué crees que no fuiste tomado en cuenta?

Pienso que pueden ver la liga de Angola como inferior a otras. No lo sé. Es raro porque jugadores como Bryan Róchez fueron convocados estando en Petro Atlético. No entiendo qué pasó. Respeto las decisiones, pero sí fue extraño.



¿Esperabas ser parte de algún listado de Reinaldo Rueda en la Eliminatoria?

Para la eliminatoria sabía que sería difícil porque nunca fui tomado en cuenta ni para amistosos. Tenía experiencia en una eliminatoria, por lo menos pudieron haberme visto. Al no haber contacto, sabía que sería casi imposible.



¿Qué opinas del caso "Machuca" Ramírez, convocado sin experiencia previa en la Selección de Honduras?

Son decisiones de los entrenadores y hay que respetarlas. Algunas decisiones no se entienden, pero él intentó acertar con sus convocados. Lamentablemente fue un fracaso total para todo el fútbol hondureño. Es triste porque teníamos una gran oportunidad de clasificar.



¿Crees que uno de los errores fue la falta de un creativo en la selección?

Yo creo que el fracaso no es de una sola zona del campo, sino de todos. Para que exista un fracaso se deben hacer muchas cosas mal. Al final se pagaron las consecuencias.



¿Viste el partido Honduras vs Costa Rica?

No, estaba dormido. Era muy tarde y al día siguiente tenía partido o entrenamiento con el Petro Atlético de Angola.



¿Cómo reaccionaste cuando supiste el resultado?

Pensé que Honduras iba a clasificar por cómo llegó a los últimos dos partidos. Me sorprendieron los resultados contra Nicaragua y Costa Rica. Estuvimos a un gol del Mundial. Fue triste ver a la Selección así.



¿Crees que la clasificación al Mundial de United se perdió ante Nicaragua?

Una gran parte sí. Nicaragua ya no se jugaba nada y Honduras pudo sacar un mejor resultado. Ese partido cambió todo para la Selección Nacional de Honduras.



Como alguien que conoce Honduras, Europa y África, ¿qué tipo de entrenador debería tener Honduras?

No puedo hablar de nacionalidades. Lo importante es que sea un técnico que viva en Honduras, que conozca nuestro fútbol, las ligas menores, la Liga Mayor, la Segunda División. Que mire partidos, hable con jugadores y esté comprometido al 100%. Han sido tres eliminatorias con fracasos y eso significa que se han hecho muchas cosas mal.



¿Debe Honduras apostar más por legionarios que por jugadores de Liga Nacional?

Se debe convocar a los mejores, sin importar dónde jueguen. Hay buenos jugadores en Honduras, en Europa, en África. Lo importante es conocer a todos los futbolistas disponibles y darles la oportunidad. Si tiene nivel, merece ser convocado, sin importar la liga.



El primer fichaje de la Federación de Fútbol es un director deportivo.

Bueno, es un punto interesante. Obviamente hay que ver qué director deportivo sería. Yo repito, también tiene que conocer nuestro fútbol, nuestros jugadores, nuestra cultura, porque eso es sumamente importante en un cargo de esto. Y obviamente dejarlo trabajar, que también sería muy importante. Pero bueno, que sea una persona de fútbol, que sepa de fútbol realmente, que sea un hombre de fútbol, porque eso es lo que importa. Así que bueno, esperemos que si eso es verdad, que pueda llegar una persona que realmente tenga la capacidad para poder escoger, para poder trabajar y sobre todo para hacer crecer el fútbol hondureño, que realmente en los últimos años ha vivido momentos bien complicados.



¿Las puertas siguen abiertas para la Selección de Honduras?

Sí, yo nunca he cerrado las puertas a la selección, lo he dicho. Con más experiencia, ahora ya miro las cosas desde un punto de vista diferente. Sé que lo más importante para un jugador es el club, donde uno vive. Y bueno, la selección, si se da la oportunidad, bienvenido sea. Y si no, no pasa nada. Seguimos apoyando siempre a la distancia la selección. Y bueno, el amor por Honduras nunca va a cambiar. Creo yo que es nuestro país y tenemos que apoyar siempre nuestra patria.



¿Qué mensaje final le darías a esos aficionados, Jona, que están un poco decaídos con ese tema de la eliminación de Honduras?

Es normal toda esa sensación que hay de desánimo, de tristeza, ¿no? Porque duele quedar fuera del Mundial, ver también lo que ha pasado en la Liga Nacional últimamente. Yo sigo muy de cerca la Liga Nacional y es difícil lo que ha pasado ahora con algunos clubes. Claro que todo eso genera desánimo. Pero bueno, a la distancia solamente agradecer siempre ese apoyo que recibo de las personas, ese cariño, las personas que pasan pendientes. Desearles una feliz Navidad, que Dios les bendiga, que les desee un próspero 2026.