¿Por qué no volvió a la Selección de Honduras? Jonathan Rubio y su crítica a Rueda, aclaró si se siente marginado de la H: "Todo fue extraño"

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/jonathan-rubio-revela-detalles-ineditos-del-polemico-chat-entre-rueda-y-bryan-rochez-PG28591790" target="_blank">Jonathan Rubio</a></b> atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Petro Atlético de Angola, donde suma goles, asistencias, un título de Supercopa y participación en la <b>Champions League </b>africana.Su consolidación en uno de los clubes más grandes del continente ha fortalecido su confianza y rendimiento, algo que él atribuye a la estabilidad personal y a su completa adaptación al fútbol africano.