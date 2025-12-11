Luis Palma, titular con el Lech Poznán de Polonia en partido por la Conference League: ¿Qué pasó con el hondureño?

<b>Luis Palma</b> sigue ganando terreno en el fútbol de Polonia con la camiseta del <b>Lech Poznán</b>, donde se ha encontrado un hueco dentro del 11 titular y es inamovible en el equipo de <b>Niels Frederiksen</b>.El atacante hondureño fue estelar en el empate como local de los azules 1-1 contra el <b>Mainz</b> de Alemania por la<b> Conference League</b>, donde el catracho continúa sumando minutos en esta cita continental.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/luis-palma-lech-poznan-siguen-fuera-top-asi-quedo-tabla-posiciones-conference-league-HH28583730#image-1" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA CONFERENCE LEAGUE</a></b>Fue precisamente el<b> Lech Poznán</b> que tuvo que venir de atrás para conseguir el empate ya que los alemanes se pusieron en ventaja con gol de <b>Sota Kawasaki </b>al 26'.<b>Mikael Ishak</b> el sueco y hombre gol de los polacos emparejó los cartones al 41' justo antes del descanso, donde el corpulento delantero fue a festejarlo con el hondureño Palma tras su anotación desde el manchón penal ya que fue el que generó el penal para su club.