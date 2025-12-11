Legionarios

Luis Palma, titular con el Lech Poznán de Polonia en partido por la Conference League: ¿Qué pasó con el hondureño?

El futbolista hondureño encontró su acomodo en el club polaco tras sufrir en Celtic y Olympiacos en el último año.

2025-12-11

Luis Palma sigue ganando terreno en el fútbol de Polonia con la camiseta del Lech Poznán, donde se ha encontrado un hueco dentro del 11 titular y es inamovible en el equipo de Niels Frederiksen.

El atacante hondureño fue estelar en el empate como local de los azules 1-1 contra el Mainz de Alemania por la Conference League, donde el catracho continúa sumando minutos en esta cita continental.

Fue precisamente el Lech Poznán que tuvo que venir de atrás para conseguir el empate ya que los alemanes se pusieron en ventaja con gol de Sota Kawasaki al 26'.

Mikael Ishak el sueco y hombre gol de los polacos emparejó los cartones al 41' justo antes del descanso, donde el corpulento delantero fue a festejarlo con el hondureño Palma tras su anotación desde el manchón penal ya que fue el que generó el penal para su club.

El ex hombre del Celtic y Olympiacos fue sustituido al minuto 67', pero el marcador no se iba a mover más. Lech Poznán suma un punto que lo complica porque pierde dos unidades en casa, pero que lo deja aún en puestos de clasificación.

La próxima salida de Palma y su equipo es el 18 de diciembre cuando tengan que viajar a República Checa para medirse al Sigma Olomouc por la sexta jornada de la Conference League, cuyo líder es el Racing Club de Estrasburgo de Francia con 13 unidades.

