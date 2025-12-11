Luis Palma, titular con el Lech Poznán de Polonia en partido por la Conference League: ¿Qué pasó con el hondureño?

Luis Palma sigue ganando terreno en el fútbol de Polonia con la camiseta del Lech Poznán, donde se ha encontrado un hueco dentro del 11 titular y es inamovible en el equipo de Niels Frederiksen.

El atacante hondureño fue estelar en el empate como local de los azules 1-1 contra el Mainz de Alemania por la Conference League, donde el catracho continúa sumando minutos en esta cita continental.

VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA CONFERENCE LEAGUE

Fue precisamente el Lech Poznán que tuvo que venir de atrás para conseguir el empate ya que los alemanes se pusieron en ventaja con gol de Sota Kawasaki al 26'.

Mikael Ishak el sueco y hombre gol de los polacos emparejó los cartones al 41' justo antes del descanso, donde el corpulento delantero fue a festejarlo con el hondureño Palma tras su anotación desde el manchón penal ya que fue el que generó el penal para su club.