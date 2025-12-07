Julián Martínez vuelve a la vida: el hondureño obtiene su primera titularidad tras recuperarse de su lesión en el FC Alverca

El FC Alverca, con el zaguero hondureño José Julián Martínez regresando a la titularodad, superó 1-0 al CD Nacional de Madeira en calidad de visitante, correspondiente a la jornada 13 de la primera división del fútbol de Portugal.​

El gol de la victoria llegó en el epílogo del partido, al minuto 88', obra del delantero Marko Marezi, quien definió con precisión para desatar la alegría en el banquillo portugués.​

Este resultado marca el segundo triunfo al hilo para el conjunto de Custódio Castro, que suma ya cinco triunfos en la campaña y escaló posiciones en la tabla.​ Con los tres puntos en el bolsillo, el FC Alverca se instala en el undécimo puesto de la clasificación general, acumulando 15 unidades tras 13 fechas disputadas.​