Julián Martínez vuelve a la vida: el hondureño obtiene su primera titularidad tras recuperarse de su lesión en el FC Alverca

El <b>FC Alverca</b>, con el zaguero hondureño <b>José Julián Martínez</b> regresando a la titularodad, superó 1-0 al <b>CD Nacional </b>de Madeira en calidad de visitante, correspondiente a la jornada 13 de la primera división del fútbol de Portugal.El gol de la victoria llegó en el epílogo del partido, al minuto 88', obra del delantero <b>Marko Marezi</b>, quien definió con precisión para desatar la alegría en el banquillo portugués.Este resultado marca el segundo triunfo al hilo para el conjunto de Custódio Castro, que suma ya cinco triunfos en la campaña y escaló posiciones en la tabla. Con los tres puntos en el bolsillo, el <b>FC Alverca</b> se instala en el undécimo puesto de la clasificación general, acumulando 15 unidades tras 13 fechas disputadas.