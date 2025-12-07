Legionarios

Julián Martínez vuelve a la vida: el hondureño obtiene su primera titularidad tras recuperarse de su lesión en el FC Alverca

El FC Alverca, impulsado por el sólido desempeño del defensor hondureño Julián Martínez, superó al CD Nacional de Madeira.

2025-12-07

El FC Alverca, con el zaguero hondureño José Julián Martínez regresando a la titularodad, superó 1-0 al CD Nacional de Madeira en calidad de visitante, correspondiente a la jornada 13 de la primera división del fútbol de Portugal.​

El gol de la victoria llegó en el epílogo del partido, al minuto 88', obra del delantero Marko Marezi, quien definió con precisión para desatar la alegría en el banquillo portugués.​

Este resultado marca el segundo triunfo al hilo para el conjunto de Custódio Castro, que suma ya cinco triunfos en la campaña y escaló posiciones en la tabla.​ Con los tres puntos en el bolsillo, el FC Alverca se instala en el undécimo puesto de la clasificación general, acumulando 15 unidades tras 13 fechas disputadas.​

Por su parte, Julián Martínez, ya repuesto de sus molestias en la rodilla derecha que lo marginaron en septiembre, lució sólido durante los 90 minutos y evitó al menos una clara ocasión rival con una providencial intervención.​

Se trata del sexto compromiso oficial del defensor de La Ceiba con el club lisboeta y el tercero en el que arranca desde el pitazo inicial, consolidando su rol en la zaga.​ Había vuelto tras la lesión en la jornada anterior.

Previo al duelo, el técnico Custódio Castro anticipó un choque complicado ante un "buen adversario" y enfatizó la importancia de ganar frente a su gente, aunque esta vez fue de visitante.​

En la jornada 14, Alverca y el hondureño Martínez afrontarán una nueva salida exigente ante el FC Arouca, penúltimo de la tabla con solo 10 puntos, el domingo 14 de diciembre.

