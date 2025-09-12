¡Nuevo legionario! El hondureño Adrian Vallecillo es fichado por el Leixoes de la segunda división de Portugal

¡Uno más a Portugal! Se trata de Adrián Vallecillo, portero de 18 años de edad que firmó para el conjunto portugués, Leixoes que milita en Segunda División de Portugal.

Adrián Vallecillo nació en San Pedro Sula y residió en la colonia Guadalupe. Como jugador se formó en el club Juventud Henerma, dirigido por el profesor Néstor Rodrigo Matamala (QEPD), desde la categoría Sub-8 hasta los 14 años. A partir de 2022, complementó su formación en la academia del profesor Yul Arzú, ex guardameta profesional de la Liga Nacional y de la Selección Nacional.

Luego, Adrián obtuvo una beca que le permitió viajar a Portugal para integrarse a la Póvoa Pro Academy, dirigida por la familia Rubio Toro, y así continuar con su formación deportiva. La oportunidad surgió tras un campamento de fútbol organizado por la familia de Jonathan Rubio en la ciudad de San Pedro Sula, en agosto de 2022.

El Leixoes es un club del fútbol portugués con sede en la ciudad de Matosinhos al norte de Portugal y sus partidos de local los juegan en el Estadio do Mar.

Diario DIEZ conversó con el padre de Adrián Vallecillo, Lenin Vallecillo sobre la llegada del guardameta al fútbol portugués, donde menciona el jugador catracho que se ha puesto en contacto con ellos y la decisión que tomaron como familia para apoyar a su hijo.

-LA ENTREVISTA-

¿Cómo tomaron el reto de ir a Portugal?

Lo tomamos con mucha fe y poniendo en manos de Dios todo el proceso, sabiendo que no sería fácil pero con la ayuda y gestión de la Academia Povoa Pro Academy, Adrián obtendría las herramientas necesarias para continuar formándose como guardameta

¿Ustedes como familia decidieron mudarse con él permanentemente?Al ser menor de edad, no podíamos centrarnos únicamente en el aspecto deportivo; por ello, decidimos iniciar el proceso para residir legalmente en Portugal, cumpliendo con toda la normativa migratoria vigente. Además, valoramos profundamente la importancia de mantener la unidad familiar.

¿Siempre tuvo claro ser portero o anteriormente jugó en otras posiciones?

Siempre tuvo claro desde pequeño ser portero, sin embargo, a los 10 años pidió jugar de delantero una temporada.

¿Cómo ha sido la adaptación a este país?

Siempre es difícil dejar nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestras raíces, pero al llegar tuvimos el apoyo de la familia Rubio quienes nos orientaron y nos ayudaron a integrarnos. Respetar la cultura e idiosincrasia portuguesa también nos ha ayudado.

¿Cómo se dio la oportunidad de fichar por el Leixoes?

Fue gracias a la gestión de Povoa Pro Academy.



¿Han tenido la oportunidad de hablar con algunos jugadores hondureños que participan de la liga portuguesa?

Con Bryan Róchez cuando jugaba para Petro de Luanda de Angola en una de sus visitas a la academia.

¿Aficionado de algún equipo de la liga nacional?

Club Deportivo Olimpia

¿Porteros que admira o toma como referentes en el campo nacional?

A Noel Valladares y a los porteros activos Edrick Menjivar y Luis "Buba" López.

¿Ha recibido llamados por parte de las selecciones menores?

En 2022 estuvo en el Centro Piloto Sub 17 de San Pedro Sula bajo la dirección Elmer Ortega y recientemente en junio 2025 fue invitado a un microciclo en Siguatepeque de la Selección Sub 21 ¿Cómo padres como se sienten al ver a su hijo representando a Honduras en Europa?Muy orgullosos y felices por él porque hemos visto su sacrificio, su esfuerzo y perseverancia para lograr este paso importante, sabemos que esto apenas comienza y que debe seguir trabajando mucho más fuerte para mantenerse y trascender y sobre todo poner en alto el nombre de Honduras.

Asimismo, Lenin Vallecillo expresó su mensaje de agradecimiento a las personas quienes han apoyado al joven guardameta en este proceso de formación. “Queremos aprovechar agradecer a Dios y personas e instituciones que han sido parte del desarrollo deportivo y que han brindado oportunidades a Adrián, a la Academia del profesor Nestor Matamala (QDEP), JUVENTUD HENERMA, Yul Arzu y su Academia de Arqueros, entrenador de arqueros Mario Bustamante, profesor Elmer Ortega, Jonathan Rubio, Academia Povoa Pro Academy Portugal. También a Rodrigo Cervetti coordinador y entrenador de la Academia Povoa Pro Academy Portugal, quien lo ha formado desde que llegó a Portugal, al Club Averomar FC y a Leixoes Sport Club por la oportunidad de formar parte”.