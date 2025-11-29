Técnico del Levante, al borde del adiós, revela viacrucis de Kervin Arriaga previo al choque ante Athletic Bilbao

El<b> Levante</b> volvió a tropezar en La Liga tras caer <b>2-0 ante el Athletic Bilbao</b>, un resultado que aumenta la tensión interna y golpea directamente la continuidad del entrenador <b>Julián Calero,</b> cuya salida podría anunciarse en las próximas horas. En medio de la presión y el bajo rendimiento colectivo, todas las miradas también se posaron en <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/en-vivo-levante-athletic-bilbao-confirmadas-alineaciones-kervin-arriaga-titular-campeonato-AO28407896" target="_blank">Kervin Arriaga</a></b>, quien fue sustituido al minuto 46 después de un primer tiempo intenso y complicado para el equipo granota.<b>Arriaga</b>, uno de los futbolistas más regulares del cotejo, no logró influir en un partido donde el Levante se vio superado en ritmo y efectividad. Su cambio temprano encendió las alarmas ya que el entrenador aseveró que <b>Arriaga</b> jugó enfermo tras pasar la noche en el hospital.