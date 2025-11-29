EN VIVO Levante vs Athletic Bilbao: Robert Navarra anota y tiene sufriendo al club de Kervin Arriaga

En el Levante milita el mediocampista hondureño <b>Kervin Arriaga</b> y es titular luego de ser suplente en el anterior duelo contra Valencia.Levante no la pasa bien y es penúltimo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/espana" target="_blank">en la tabla de posiciones</a></b> con 9 puntos y el Athletic Bilbao está peleando por meterse a competiciones europeas, es octavo con 17 unidades.<b>ALINEACIONES<br /><br />LEVANTE: </b>Ryan, Matturro, Elgezabal, Olasagasti, Koyalipou, Kervin Arriaga, Rey, Etta Eyong, Toljan, Manu Sánchez y Álvarez.<b>ATHLETIC BILBAO: </b>Unaí Simón, Lekue, Vivian, Paredes, Yuri, Rego, Jauregizar, Navarro, Berengues, Williams Jr. y Guruzeta.