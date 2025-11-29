Legionarios

EN VIVO Levante vs Athletic Bilbao: Robert Navarra anota y tiene sufriendo al club de Kervin Arriaga

La jornada 14 de la Liga de España está en marcha y en el estadio Ciudad de Valencia el Levante no puede fallar.

Primer tiempo
    Kervin Arriaga es titular en el duelo donde se medirá a Williams Jr. Arte DIEZ.
La jornada 14 de la Liga de España se abrió y hoy es el turno del Levante donde se enfrenta al Athletic Bilbao, duelo de alta relevancia para los locales.

Levante y Athletic Bilbao se enfrentan en estos momento en en el primer tiempo y la visita gana 1-0 en el estadio Ciudad de Valencia. Robert Navarro anotó al minuto 4.

En el Levante milita el mediocampista hondureño Kervin Arriaga y es titular luego de ser suplente en el anterior duelo contra Valencia.

Levante no la pasa bien y es penúltimo en la tabla de posiciones con 9 puntos y el Athletic Bilbao está peleando por meterse a competiciones europeas, es octavo con 17 unidades.

ALINEACIONES

LEVANTE: Ryan, Matturro, Elgezabal, Olasagasti, Koyalipou, Kervin Arriaga, Rey, Etta Eyong, Toljan, Manu Sánchez y Álvarez.

ATHLETIC BILBAO: Unaí Simón, Lekue, Vivian, Paredes, Yuri, Rego, Jauregizar, Navarro, Berengues, Williams Jr. y Guruzeta.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
