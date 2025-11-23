Luis Palma regresa al Lech Poznan y vuelve a destacar, tras la desazón de quedar fuera del Mundial con Honduras

Desde su llegada a Lech Poznań, <b>Luis Palma </b>ha brillado notablemente, convirtiéndose en un referente del equipo polaco y mostrando su calidad futbolística. La goleada del equipo ante <b>Radomiak Radom c</b>onsolidó su buena racha y dejó claro el nivel competitivo de Palma, que se convierte cuando juega en Polonia.El atacante hondureño fue clave en la creación de jugadas ofensivas y se destacó por su visión de juego y precisión en las asistencias, reportan los medios polacos.<b>Lech Poznań</b>, con 24 puntos en 15 jornadas, aspira a seguir escalando posiciones, y el aporte del hondureño es fundamental en este objetivo. La combinación de Palma con otros delanteros como <b>Mikael Ishak</b> y el español <b>Pablo Rodríguez </b>ha generado un fútbol ofensivo y efectivo que les permitió una victoria contundente de 4-1 frente a <b>Radomiak Radom.</b><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/reinaldo-rueda-esta-en-la-mira-del-atletico-nacional-de-la-primera-division-de-colombia-GA28285773" target="_blank">VER MÁS: Gigante histórico de Colombia quiere a Reinaldo Rueda tras el fracaso con Honduras en la Eliminatoria</a></b>Con esta destacada actuación, el jugador que pertenece al<b> Celtic de Escocia</b>, sigue dejando huella en el fútbol europeo y busca seguir creciendo en su carrera, a pesar de la decepción de no haber clasificado al Mundial con la selección hondureña.