El desempeño del seleccionado nacional ha sido fundamental para que el equipo azulón se mantenga en el cuarto lugar de la Ekstraklasa con 24 puntos tras 15 jornadas disputadas.

Luis Palma , tras quedar fuera en la ruta hacia el Mundial con la Selección de Honduras , se ha reincorporado con su equipo, el Lech Poznań de Polonia, donde ha tenido una destacada actuación. En el reciente partido, su club goleó 4-1 al Radomiak Radom , y Palma contribuyó con una asistencia decisiva para uno de los goles del equipo.

Desde su llegada a Lech Poznań, Luis Palma ha brillado notablemente, convirtiéndose en un referente del equipo polaco y mostrando su calidad futbolística. La goleada del equipo ante Radomiak Radom consolidó su buena racha y dejó claro el nivel competitivo de Palma, que se convierte cuando juega en Polonia.

El atacante hondureño fue clave en la creación de jugadas ofensivas y se destacó por su visión de juego y precisión en las asistencias, reportan los medios polacos.

Lech Poznań, con 24 puntos en 15 jornadas, aspira a seguir escalando posiciones, y el aporte del hondureño es fundamental en este objetivo. La combinación de Palma con otros delanteros como Mikael Ishak y el español Pablo Rodríguez ha generado un fútbol ofensivo y efectivo que les permitió una victoria contundente de 4-1 frente a Radomiak Radom.

Con esta destacada actuación, el jugador que pertenece al Celtic de Escocia, sigue dejando huella en el fútbol europeo y busca seguir creciendo en su carrera, a pesar de la decepción de no haber clasificado al Mundial con la selección hondureña.