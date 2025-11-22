David Edoardo, hijo mayor de David Suazo, sorprende tras escalar y cambiar de equipo en el fútbol de Italia

El mayor de los hijos de David Suazo, el histórico “Rey David”, continúa dando pasos firmes en su desarrollo profesional y ha sido confirmado como nuevo jugador del Team Altamura de la Serie C italiana. Este movimiento representa un ascenso importante para el joven delantero, quien en menos de un año logra dejar la cuarta división para incorporarse a un club de mayor exigencia competitiva. En enero de 2025, David Edoardo había sido fichado por el Monastir, equipo de la Serie D, donde vivió una etapa de crecimiento acelerado. Su adaptación fue tan inmediata que se consolidó como una de las piezas clave en el tramo final de la temporada anterior, contribuyendo a la promoción del equipo y destacando también en la primera mitad de la actual campaña.

El propio Monastir anunció la salida del jugador mediante un comunicado oficial, señalando que el acuerdo con el Team Altamura responde al interés de facilitar su transición al fútbol de tercera categoría. El club destacó los cuatro goles que Suazo anotó en nueve apariciones esta temporada, incluyendo el histórico primer gol del Monastir en la Serie D, convertido el pasado 7 de septiembre frente al Budoni. El Team Altamura, fundado en 2002, compite actualmente en el Grupo C de la Serie C, una liga exigente donde conviven equipos con tradición y proyectos emergentes. El club atraviesa un momento complicado en la clasificación, ubicándose en la posición 15 de 20 y con riesgo de caer en la zona de playoffs por la permanencia, por lo que la incorporación del joven hondureño-italiano busca fortalecer su ataque.