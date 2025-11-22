David Edoardo, hijo mayor de David Suazo, sorprende tras escalar y cambiar de equipo en el fútbol de Italia

El mayor de los hijos de<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/hondureno-luis-suazo-prestigioso-europa-grandes-promesas-mundial-qatar-guardian-JK27784508" target="_blank"> David Suazo</a></b>, el histórico “Rey David”, continúa dando pasos firmes en su desarrollo profesional y ha sido confirmado como nuevo jugador de<b>l Team Altamura</b> de la Serie C italiana. Este movimiento representa un ascenso importante para el joven delantero, quien en menos de un año logra dejar la cuarta división para incorporarse a un club de mayor exigencia competitiva.En enero de 2025, David Edoardo había sido fichado por el Monastir, equipo de la Serie D, donde vivió una etapa de crecimiento acelerado. Su adaptación fue tan inmediata que se consolidó como una de las piezas clave en el tramo final de la temporada anterior, contribuyendo a la promoción del equipo y destacando también en la primera mitad de la actual campaña.