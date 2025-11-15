Juan Carlos Obregón da el bombazo en Estados Unidos: La USL lo galardonó con el premio a Mejor Jugador del Año

El atacante hondureño Juan Carlos Obregón Jr., actual jugador del Westchester SC, fue distinguido como el Jugador del Año 2025 en la USL League One, reconocimiento que corona su brillante desempeño en el fútbol estadounidense. Este galardón se suma a la Bota de Oro que obtuvo gracias a su sobresaliente temporada.

Obregón firmó una campaña excepcional en el primer año del club, marcando 17 goles en 30 encuentros, cifra que lo llevó a dominar la tabla de anotadores. Su eficiencia frente al arco fue determinante para que Westchester destacara en su debut dentro de la liga.

Aunque nació en Nueva York, el delantero tiene raíces hondureñas y llegó al equipo durante la pretemporada, convirtiéndose rápidamente en la figura ofensiva del conjunto de expansión. Su registro goleador vino acompañado de una efectividad del 50.6% en disparos y un 19.5% de conversión, números que reflejan su impacto inmediato en la liga.