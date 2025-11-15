Legionarios

Juan Carlos Obregón da el bombazo en Estados Unidos: La USL lo galardonó con el premio a Mejor Jugador del Año

El hondureño Juan Carlos Obregón firmó una campaña excepcional en el primer año del club, marcando 17 goles en 30 encuentros.

2025-11-15

El atacante hondureño Juan Carlos Obregón Jr., actual jugador del Westchester SC, fue distinguido como el Jugador del Año 2025 en la USL League One, reconocimiento que corona su brillante desempeño en el fútbol estadounidense. Este galardón se suma a la Bota de Oro que obtuvo gracias a su sobresaliente temporada.

Obregón firmó una campaña excepcional en el primer año del club, marcando 17 goles en 30 encuentros, cifra que lo llevó a dominar la tabla de anotadores. Su eficiencia frente al arco fue determinante para que Westchester destacara en su debut dentro de la liga.

Aunque nació en Nueva York, el delantero tiene raíces hondureñas y llegó al equipo durante la pretemporada, convirtiéndose rápidamente en la figura ofensiva del conjunto de expansión. Su registro goleador vino acompañado de una efectividad del 50.6% en disparos y un 19.5% de conversión, números que reflejan su impacto inmediato en la liga.

A sus 28 años, aportó el 42.5% de los goles del club en la fase regular, además de dos asistencias y 23 ocasiones creadas, estadísticas que lo posicionaron como el jugador con mayor impacto según American Soccer Analysis, alcanzando un notable +9.49 en goles agregados.

El delantero expresó su felicidad por el reconocimiento, agradeciendo a Dios, al cuerpo técnico y a sus compañeros por la confianza mostrada durante la campaña. Obregón manifestó que es un honor recibir este premio y destacó que juega con pasión cada día, por lo que este logro tiene un valor especial para él. También mencionó lo significativo que fue alcanzar estas metas jugando cerca de su familia y amigos, algo que le impulsa a seguir creciendo profesionalmente.

Con trayectoria previa en Charlotte Independence y Motagua, Obregón se ha convertido en uno de los goleadores más consistentes en la historia de la USL League One, acumulando 32 tantos en 49 partidos. Su promedio de un gol cada 136.6 minutos lo coloca entre los mejores finalizadores de todos los tiempos en la liga. El hondureño obtuvo el premio al Jugador del Año con el 30% de los votos, superando a Karsen Henderlong y a Niall Reid-Stephen en la votación realizada por los cuerpos técnicos de la competencia.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
