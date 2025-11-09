El anuncio de Estados Unidos sobre Keyrol Figueroa luego de no convocarlo al Mundial Sub-20

Keyrol Figueroa, nacido en Tegucigalpa, Honduras, ha sonado fuerte en las últimas semanas debido a sus actuaciones con goles en las categorías <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/keyrol-figueroa-goles-liverpool-volvio-brillar-doblete-mejor-goleador-de-los-red-PL28014038" target="_blank">Sub-21 y Sub-19 del Liverpool.</a></b>Además, fue <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/keyrol-figueroa-suplente-liverpool-efl-crystal-palace-inglaterra-FK27966366" target="_blank">citado por primera vez al primer equipo</a></b> por la Carabao Cup a pesar de quedar eliminados a manos del Crystal Palace con un marcador de 2-0, pero no vio acción el hijo del doble mundialista catracho Maynor Figueroa.