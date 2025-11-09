Legionarios

El anuncio de Estados Unidos sobre Keyrol Figueroa luego de no convocarlo al Mundial Sub-20

El jugador del Liverpool nacido en Tegucigalpa, Honduras, anda encendido en las categorías inferiores.

Keyrol Figueroa, nacido en Tegucigalpa, Honduras, ha sonado fuerte en las últimas semanas debido a sus actuaciones con goles en las categorías Sub-21 y Sub-19 del Liverpool.

Además, fue citado por primera vez al primer equipo por la Carabao Cup a pesar de quedar eliminados a manos del Crystal Palace con un marcador de 2-0, pero no vio acción el hijo del doble mundialista catracho Maynor Figueroa.

Keyrol Figueroa, delantero de 19 años, recibió una noticia de la selección de Estados Unidos a pesar de no ser convocado al último Mundial Sub-20 desarrollado en Chile 2025.

Rob Valentino, entrenador de la selección de Estados Unidos categoría Sub-20, lo citó en la nómina de 20 futbolistas que realizarán un campamento en Alajuela, Costa Rica.

Estados Unidos solamente convocó a jugadores nacidos en 2006 en su proceso de selecciones menores y se medirá a su similar de Costa Rica el 15 y 18 de noviembre en el estadio Piedades de Santa Ana.

Sandra Norales, representante y madre de Keyrol Figueroa, le confesó a DIEZ que las puertas de jugar con la Selección de Honduras en categoría adulta no están cerradas.

"Es claro que el amor por Honduras siempre estará en esta familia al 200 % digan lo que digan por allí. Sería un orgullo enorme algún día que lo haga, pero es su decisión por ahora y se le respeta. Yo no descarto que un día diga “quiero hacerlo”. Sería un sueño verlo en un Mundial", afirmó Sandra Norales.

