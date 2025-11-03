Madre de Keyrol y Keyvan Figueroa relata el momento soñado que viven sus hijos y confiesa: "El amor por Honduras siempre estará, digan lo que digan"

<b>Una semana de ensueño para la familia Figueroa-Norales. ¿Se imaginaron que se podían dar estas dos grandes noticias al mismo tiempo?</b><br /><br />Nunca lo imaginamos así. En un mismo día, Keyvan jugó un partido impresionante, y esa misma mañana, Keyrol nos había enviado un mensaje diciendo: “Estaré en Anfield mañana, familia”. Estábamos en el gimnasio, solo dije: “Gracias Dios, se lo merece.” Y al día siguiente, el miércoles, cuando íbamos camino al partido de Keyrol, recibimos la llamada por Keyvan con la noticia también, no podíamos estar más alegres, esto rara vez sucede, y menos a los 14 años ¿cómo no estar alegres?, esto te demuestra que vale la pena luchar y perseverar siempre.<br /><br /><b>¿Cómo fue ese momento en el estadio cuando lo vio entrar con el resto de jugadores del primer equipo?</b>Único, memorable. No todos tienen la oportunidad de vivir eso. Keyrol no solo está marcando un momento importante para él y su familia, representa a muchos hondureños que seguro desearon verlo alli algún día. Ese día simplemente será histórico para los hondureños. Desde 2015 no ha habido otro hondureño en los estadios ingleses... así que es una inyección de motivación para él.<br /><br /><b>Lamentablemente no jugó y el equipo fue eliminado. ¿Cómo fue el final del partido y qué hablaron con Keyrol?</b><br /><br />El resultado no cambia lo que ese momento representó para él, para nosotros y para muchos en Honduras. Al final del partido, Keyrol tocó el césped, yo le digo es el símbolo de 'volveremos pronto', agradeció a Dios. Lo abrazamos y lo felicitamos al final del partido porque sabíamos que había vivido algo grande, es el significado del proceso que hemos tenido, simplemente lo logramos.