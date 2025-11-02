DT del Levante se rinde ante Arriaga tras golazo y lamenta la derrota: "Ha hecho un trabajazo; pero esto va de puntos"

El entrenador del Levante UD, Julián Calero, no ocultó su decepción tras la derrota sufrida en los últimos minutos en la jornada 11 de la Liga Española, especialmente después del golazo del hondureño Kervin Arriaga, quien marcó el tanto del empate momentáneo en el juego. A pesar de reconocer la calidad del gol del catracho y el esfuerzo de Kervin, Calero fue claro: "La pena es que cuando haces mucho trabajo esperas tener el premio. En el fútbol son los puntos." Para el técnico, la labor de Arriaga no pasa desapercibida, pero señaló que el objetivo final sigue siendo obtener puntos, lo que les ha faltado al equipo en varias ocasiones.

En su análisis de la derrota, Calero también destacó lo difícil que ha sido cerrar los partidos. "No hemos acabado de cerrar los partidos. Hemos tenido ventajas como el día del Barça y tenemos que manejarlo mejor", señaló en conferencia de prensa. Por último, el DT del Levante UD no perdió la oportunidad de hablar sobre la situación del equipo en la clasificación de la Liga Española: "El balance de puntos es escaso para las cosas que ha hecho el equipo", indicó Calero con sinceridad y sentenció: "El fútbol es inteligente. Te termina poniendo donde debes estar".

- CONFERENCIA DE PRENSA DE JULIÁN CALERO -

Análisis del partido: “Es momento de seguir manteniendo la clama y de seguir haciendo las cosas que sabemos que funcionan. La semana pasada por poquito no ganamos y esta por un poquito no empatamos. Es verdad que tiene sus motivos, no son casualidades. El fútbol no entiende de poquitos. El equipo ha hecho muchas cosas y creo que no ha sido merecida la derrota. Han sido muchas cosas que han venido al revés. La expulsión, fallar el penalti y a los pocos minutos marcan ellos... La segunda parte es para estar orgulloso de mi equipo. Tenemos que ajustar algunas cosas para no seguir perdiendo. Cuando uno ve la entrega de los jugadores, no hay reproches. Creo que hay una lectura positiva del esfuerzo de los jugadores. He llegado a ver la posibilidad de sacar tres puntos. Una pena que se nos ha escapado en esa última ocasión”. Goles en contra: “Es evidente que tenemos que mejorar muchas cosas, en defensa y en otras situaciones del juego. Pero todo va relacionado, no va aislado. El juego es un todo. En el todo tenemos que ser más completos. Encajamos y por momentos tenemos sensación de debilidad. No somos un equipo fuerte defensivamente, intentamos hacer otras cosas, pero nuestros rivales tienen un nivel muy alto. Si se acercan al área, sobre todo con uno menos, terminan haciendo gol. Tenemos que mejorar muchas cosas. No hay que desanimarse, no les voy a dejar. Yo sabía de la dificultad que esto iba a conllevar. Vamos a estar muchos equipos apretados y con pocos puntos. Aunque nos toque el Atlético vamos a intentar rascar algo. Hemos perdido, sabemos que íbamos a pasar dificultades y vamos a por la siguiente. No estoy preocupado por la actitud de los chicos”.

Aspecto psicológico: “No lo creo. Es una parte. Hay tareas en todas las áreas. No hemos acabado de cerrar los partidos. Hemos tenido ventajas como el día del Barça y tenemos que manejarlo mejor. Hoy hemos ido perdiendo y le hemos dado la vuelta con uno menos. Podríamos tener algunos puntos más, pero no hay excusas. Hay que remangarse, ponerse el mono de trabajo y no entiendo otra forma de ver las cosas. El equipo no da la sensación de entregar ningún partido. Nos falta dar la puntilla”. Kervin Arriaga: “Era la primera opción, por eso le trajimos. Antes de que llegara al Zaragoza ya comenté que es un jugador que tiene alma. Trabaja muchísimo, tiene buen pie y está muy implicado. Hoy ha hecho un trabajazo, pero también todo el equipo. La pena es que cuando haces mucho trabajo esperas tener el premio. En el fútbol son los puntos. Pero sirve para reforzar ciertas cosas y seguir en una línea. El trabajo va encaminado a la consecución de puntos. Esperamos sacar más resultados, que es lo que le está faltando al equipo. Las sensaciones son buenas, pero esto va de puntos”.

