DT del Levante se rinde ante Arriaga tras golazo y lamenta la derrota: "Ha hecho un trabajazo; pero esto va de puntos"

<b>Problemas en el centro del campo: </b>“La peor de las lecturas se montan con los centrocampistas. Son fundamentales, porque dan oxígeno y alternativas. El gran cambio de la jornada tres en adelante ha sido porque hemos tenido centrocampistas. Eso ha sido la diferencia. Vamos a Madrid con dos centrocampistas, Olasgasti y Kervin. Esperamos recuperar a Oriol, que ha perdido cinco kilos con el virus. Por lo menos espero que nos pueda ayudar. Es una posición que se nos queda un poco desnuda. Es una pena”.<br /><b>Balance: </b>“El balance de puntos es escaso para las cosas que ha hecho el equipo. No es casualidad, el fútbol es inteligente. Te termina poniendo donde debes estar. Trabajando de esta manera nos va a llegar el premio. La sensación es que hemos vuelto a perder pese a competir bien. No puedo dejar que decaiga la fe. Vamos a seguir trabajando y mejorando ciertas cosas que no nos están haciendo sacar resultados. El fútbol y la Liga no esperan. Hay cinco, seis o siete equipos que vamos a estar con pocos puntos. Hay que sacarlos de donde sea. Para eso hay que competir bien, que lo estamos haciendo, pero tenemos que poner el acento para convertirlo en puntos”.