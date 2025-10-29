¡Histórico! El hondureño Keyrol Figueroa es suplente con el Liverpool para el partido de Carabao Cup contra Crystal Palace

Keyrol Figueroa, atacante hondureño de 19 años, ha sido convocado por el Liverpool para el partido que tiene por la EFL ante el Crystal Palace. Un hecho histórico para la familia Figueroa Norales. El nacido en Tegucigalpa en agosto del 2006 fue formado como jugador en las canteras de los red y tras haber marcado triplete ante el Everton el pasado fin de semana en juego por la Sub 21, hoy ha recibido su recompensa.

El hijo de Maynor Figueroa, el catracho con más partidos en la Premier League, podría ver su debut con la primera plantilla del equipo de Anfield ya que Arne Slot le ha venido siguiendo la pista y decidió convocarlo. Figueroa Norales aparece en la suplencia junto a otros chicos de la academia del club inglés ya que este tipo de torneos como la Carabao Cup es utilizada por los equipos para darle minutos a sus jóvenes y que vayan ganando experiencia.

Si el debut de Keyrol se produce, será más especial aún, ya que en el estadio están presentes sus padres, Maynor y Sandra, su mamá, quienes le han seguido muy de cerca su evolución en el fútbol. El juego comienza a la 1:45 pm y será transmitido por ESPN. En la categoría Sub 21 que es donde juega, el potente delantero catracho, que ha decidido representar a Estados Unidos en las categorías juveniles, lleva cinco goles en ocho partidos con el Liverpool. Keyrol Figueroa en su equipo utiliza el dorsal '9', pero en la primera plantilla aparece en la banca de suplentes con el número 64, el que el club le ha asignado para este duelo.

Junto al exjugador del FC Dallas, el técnico Arne Slot decidió llevar a este juego a los otros compañeros cuyos nombres son: Armin Pecsi, Kone-Doherty, Pinnington, Amara Nallo, Pilling y Kieran Morrison, que sale como titular.

ALINEACIONES DEL LIVERPOOL Y CRYSTAL PALACE