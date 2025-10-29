¡Histórico! El hondureño Keyrol Figueroa es suplente con el Liverpool para el partido de Carabao Cup contra Crystal Palace

<b>Keyrol Figueroa</b>, atacante hondureño de 19 años, ha sido convocado por el <b>Liverpool </b>para el partido que tiene por la <b>EFL </b>ante el <b>Crystal Palace.</b> Un hecho histórico para la familia Figueroa Norales.El nacido en Tegucigalpa en agosto del 2006 fue formado como jugador en las canteras de los red y<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/rumbo-premier-league-hondureno-keyrol-figueroa-destapo-liverpool-clasico-inglaterra-GO27928871" target="_blank"> tras haber marcado triplete ante el Everton</a> </b>el pasado fin de semana en juego por la <b>Sub 21, </b>hoy ha recibido su recompensa.