¿Quién es Keyrol Figueroa, el nuevo fichaje del Liverpool de la Premier League? Le llaman ‘fenómeno” y “niño maravilla”

Con 12 años, Keyrol tuvo pasajes en las filiales inglesas del Wigan Athletic, Blackburn Rovers y Manchester City; también estuvo en los semilleros del Barcelona, club español. Sus oportunidades en estas academias llegaban por su calidad dentro del campo, obviando que lleva la sangre de un exPremier League.

“Nadie sabía que era mi hijo. Como lo has dicho, quizás algunas personas podrán relacionarlo y decir ‘ah, porque es tu hijo no’. No tiene nada que ver eso, es un talento, es un don nato con el cual él ya nació y no únicamente porque el papá es futbolista porque igual la gente me ve y cree que mi padre, que en paz descanse, era el gran jugador y ni siquiera pegarle a una pelota podía”, dijo Maynor Figueroa a Diario DIEZ en junio del 2024.

Ser un cazagoles fue lo que más llamó la atención del Liverpool, entidad que tras varios años ojeandolo, decidió adquirirlo en 2018. En una misma temporada, Figueroa jugó con las categorías U-13 y U-14, llegando a anotar más de 90 goles, una escandalosa cifra que confirmó el prometedor futuro de la joya hondureña.

En 2021, Keyrol Figueroa subió un escalón más en su ruta a lo profesional. Ser delantero de la U-16 de los ‘Reds’ no fue un problema y hasta terminó jugando con la Sub-18 esa misma campaña (2021-22) pese a ser dos años menor.