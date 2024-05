Ancelotti lanza dardo al Bayern Múnich y confirma el arquero titular de Real Madrid para la Champions League

“¿Qué te da el Real Madrid que no te daba el Bayern de Múnich?”, le preguntaron al entrenador italiano. Tras una sonrisa diabólica, Ancelotti no se mordió la lengua. “Es una vieja historia... te la explico en dos cosas resumidas: al final, los entrenadores tenemos que hacer un trabajo, tenemos una idea, pero tienes que tener el apoyo del club. Es algo fundamental porque sino tu trabajo no sale bien”, aseguró el técnico madridista.

Sobre quién será titular el miércoles en portería, zanjó: “Lunin va a jugar mañana. Courtois tiene que tomar su tiempo para llegar a su mejor versión. Jugó contra el Cádiz porque entrenó muy bien e hizo un óptimo partido mostrando seguridad y confianza, pero tiene que llegar a su mejor nivel”.