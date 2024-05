¡Toni Kroos rompió el silencio sobre el polémico gol anulado al Bayern Múnich en Champions y lo que piensan en Real Madrid!

“Dos preguntas: ¿fue fuera de juego? Aún no obtuve la respuesta. Todos han visto la imagen fija, pero hasta ahora no se ha trazado ninguna línea. No hay resultado oficial. Y si este resultado fuera, por ejemplo: fuera de juego, y si fuera sólo un milímetro, entonces no necesitamos discutirlo. El error fue del juez de línea, hay que esperar. El árbitro le confía que estaba en fuera de juego de tres metros. Es difícil cuando el juez de línea estaba tan convencido, sosteniendo la bandera. El manejo fue malo, el juego debe continuar, no hay duda alguna.