Barcelona lo echó y tuvo que volver a su peor pesadilla: el inesperado club que quiere a Joao Félix la próxima temporada

Sólo fue su primera sesión (esta tarde será la segunda), con lo que previsiblemente no formará parte del primer amistoso de la pretemporada del Atlético , este sábado contra el Numancia en el Memorial Jesús Gil y Gil en El Burgo de Osma, mientras se espera la resolución de su futuro, que apunta, como el pasado curso, fuera del conjunto rojiblanco.

Joao Félix no entra en los planes ni del club ni de Simeone para el nuevo proyecto del equipo en esta temporada ni tampoco él quiere permanecer en el conjunto madrileño, tras el desencuentro deportivo sostenido con el entrenador argentino hace año y medio y que desembocó ya entonces con su salida al Chelsea. No juega un partido con el Atlético desde el 8 de enero de 2023, cuando fue derrotado por 0-1 por el Barcelona en el Metropolitano .

A sus ojos, a los de su técnico también, Joao Félix no va a jugar en el Atlético tampoco esta campaña, como no lo hizo la anterior ni como tampoco en el segundo semestre de la temporada 2021-22, cuando se fue a préstamo al Chelsea. Ni se revalorizó ni se quedó en el club londinense, que pagó once millones de euros por una cesión que se saldó con 20 partidos, 1.188 minutos, 14 titularidades, cuatro goles, cero asistencias y el regreso momentáneo al Metropolitano, entre los gestos, la polémica y el ruido de su vuelta al club.