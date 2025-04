Directiva de Motagua reacciona: Llaman "ilegales" a los miembros de la Comisión de Disciplina y revelan represalias contra el club

Uno de los que no se mordió la boca para hablar respecto al tema fue Julio Gutiérrez , dirigente de los azules y vicepresidente de la Liga Nacional de Honduras , quien afirmó el porqué las últimas decisiones de los de la Comisión de Disciplina.

En el seno de la directiva de Motagua sigue la molestia por las últimas decisiones exageradas que se han tomado respecto a los castigos de los jugadores y miembros del cuerpo técnico del club. No lo toman a bien y afirman que es parte de las represalias que han tomado por una denuncia que hicieron en su contra por ser "ilegales".

"Te voy a hablar como vicepresidente de la Liga Nacional. Sé que son represalias de la Comisión de Disciplina porque nosotros hemos denunciado que la elección de esta comisión es ilegal, es más, no se ha rectificado por parte de la Federación que ellos son la Comisión oficial. Nosotros lo denunciamos a inicios de esta junta directiva, sabemos que no son electos correctamente y por ahí viene el problema, son represalias de parte de ellos por nosotros haber hecho eso", reveló.

"No solo comienza ahí, sino desde el castigo de Rubilio Castillo cuando regresó a Motagua, le metieron e hicieron pagar un castigo que ya había caducado. Yo ya estoy cansado, quisiera que la Comisión me cite a mí para hablar de este tema, pero no cabe, lo que puedo decir es que son represalias por haber denunciado que son electos de forma ilegal", confirmaba el dirigente del campeón nacional.

Motagua, ante las decisiones de los señores de saco y corbata de la Comisión de Disciplina, no se ha quedado cruzado de brazos y por eso buscan siempre apelar los castigos ante la Comisión de Apelaciones.