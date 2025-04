Presidente de Olancho carga contra Motagua por reclamos a la Comisión de Disciplina y advierte a la Fenafuth

"No me voy a poner hablar de los árbitros, ellos hacen su trabajo, son seres humanos, pero yo me sumo a lo que dijo (Carlos) Pineda de Olimpia. Ya los jugadores saben que solo se tiran y aunque no les cometan faltas, los árbitros les van a pitar".

Samuel García fue más allá y aseguró que este tipo de accionar en la pérdida de tiempo pasa factura al momento de salir a jugar ante otros clubes de la región.

"Por eso el fútbol de Honduras cuando van a jugar a otro lugar, el jugador se tira, queda esperado el pito y no pasa nada. Yo creo que debe haber un poco más de apertura y en medida que los árbitros vayan viendo este fenómeno, ellos van a ir mejorando".

Sobre los reclamos que ha hecho Motagua a la Comisión de Disciplina, el mandamás del Olancho FC mandó un tremendo dar a directivo azul.

"Todos los equipos pasamos por circunstancias parecidas a las del Motagua. Recordarán lo de Keosseián en Olancho y me dieron seis meses de castigo y después, un directivo de Motagua hizo lo mismo y no pasó nada. Yo creo que esas cosas se tienen que mejorar".

PIDE CAMBIOS EN LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL

Samuel García aseguró que la mejoras no solo se deben de dar en los equipos, sino que desde las esferas de las FFH, donde considera no ese está trabajando bien.

"Yo creo que el fútbol de Honduras tiene que revolucionar en la manera que quién lo dirige, desde al antigua FENAFUTH y ahora se han inventado un nuevo nombre".

Y hace una advertencia. "Si no clasifica la selección de Honduras, es necesario hacer una renovación de la FENAFUTH. ¿cómo mira el proceso? me lo reservo y hasta ver resultados. Ese partido que vimos contra Bermudas es un espejismo, ya cuando juguemos con equipos competitivos. ahí es dónde quiero ver".

Al momento de ser consultado: ¿Mira a la selección clasificada al Mundial? "La verdad, no".

Samuel García cerró solicitando la llegada de el VAR al fútbol hondureño. "El VAR es importante, todos los países lo están haciendo y ¿por qué Honduras no?, es caro, sí, pero vamos a profesionalizar el fútbol en Honduras".