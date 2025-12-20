Javier López celebra el empate ante Olimpia, su futuro con Motagua y advierte a Real España: "No vamos a hacerle la maldad a nadie"

Luego del empate ante Olimpia, el entrenador de Motagua, Javier López, compareció ante los medios con un mensaje claro y directo. Expresó su satisfacción por la actitud y el rendimiento de su equipo, sintiendo que el resultado anterior había sido injusto, y destacó la "diosa fortuna" y los postes como la principal diferencia en la serie. Mirando al futuro inmediato, advirtió a Real España que su equipo saldrá a ganar el próximo partido, no por "maldad" hacia nadie, sino por el respeto que le deben a su institución, a la competición y a su afición, reafirmando el compromiso del club de competir siempre con la máxima intensidad.

Satisfecho hoy con el funcionamiento de su equipo pese a la situación de Motagua en el torneo. Veo que rota el lateral izquierdo a Ricky Zapata y a Clever Portillo. ¿Qué no le gusta o qué busca?



Bueno, satisfecho con la actitud, satisfecho con el juego que mostramos en muchas partes del partido, no solo hoy, creo que el otro día en la rueda de prensa pospartido, creo que el resultado fue bastante injusto para nosotros. Y en el tema de las rotaciones, bueno, llevamos tres partidos en siete días y es normal que algunos de nuestros jugadores estén cansados y además tenemos una plantilla amplia, profunda y le podemos dar oportunidades a cualquiera de ellos. Confiamos en todos los jugadores que tenemos y por ese motivo, bueno, pues en alguna posición hicimos rotaciones.

¿Al Motagua ya no tener competencia en este torneo, profe? ¿Ya ha comenzado a planear el plantel que quiere tener para el próximo campeonato? ¿Ha pensado en rotar jugadores, en quizás que salgan algunos jugadores? ¿Qué es lo que ha pensado con respecto a lo que viene con Motagua?



Les comentaba el otro día que tenemos que ser súper respetuosos con la competición, súper respetuosos con nuestros rivales, súper respetuosos con nosotros mismos y nosotros vamos a competir los dos partidos que faltaban, ahora falta uno. Como requiere Motagua que salga a ganar todos los partidos con nuestros mejores jugadores, con los cambios que iremos metiendo durante el partido, pero desde luego vamos a ir a España a dejar en bien alto este escudo y a tratar de ganar el partido. Profesor, hay quienes dicen que Motagua no aparece cuando se necesita y hoy, pues un empate que no estuvo tan mal. ¿Qué opina sobre eso?



Yo opino, una cosa es valorar el resultado, creo que el otro día fue bastante injusto con lo que mostramos en el terreno del juego. Creo que la diferencia en esta llave con Olimpia ha sido palo dentro, palo fuera. Esa ha sido la diferencia entre nosotros y ellos. Hoy otra vez el gol que entró, parece que entraba llorando y pidiendo permiso y tuvimos otro larguero durante el juego. Y como os decía el otro día, bueno, es duro, es cruel con nosotros, pero bueno, tenemos que levantar la cabeza y mirar adelante. ¿Qué es lo que fue arrancando para mejorar este equipo para esta noche?



No creo que en tres días se pueda mejorar nada. Repito, el resultado del otro día se puede evaluar desde el frío, la frialdad del resultado, 2-0 y punto. O se puede evaluar desde el rendimiento del equipo, la generación de ocasiones de gol, etc. Creo que el otro día estuvimos bien y el resultado que obtuvimos no es lo que merecimos, pero ya lo dije el otro día, esto no es de merecer, es de hacer. Ellos fueron contundentes en las que tuvieron. Tuvieron la fortuna, la diosa fortuna, el palo y al interior, porque los dos goles pegaron primero el palo y luego el interior. Incluso uno de ellos rebotó en nuestro arquero y nosotros los tres palos que tuvimos, de los cuatro que tuvimos, uno entró a la red. Entonces, repito, se puede evaluar desde la frialdad del resultado, perdimos y punto, pero yo el otro día salí bastante satisfecho con el rendimiento del equipo.