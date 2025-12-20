Real España celebra y se jugará en Navidad: así queda la tabla de la triangular A tras el empate del Motagua frente Olimpia

Olimpia queda líder con 7 puntos, Real España le sigue con 3 y Motagua es último con solo una unidad. Pero los aurinegros son los únicos que tienen dos partidos pendientes, es decir, que matemáticamente puede alcanzar los 9 puntos y lograr una final.La próxima fecha se jugará el 24 de diciembre cuando Real España se mida al Motagua en el Estadio Morazán a las 7:00 p.m. La hinchada aurinegra tendrá que llevar los tamales al estadio.Si el equipo aurinegro gana, llegará a 6 puntos y el clasificado a la final se conocerá el sábado 27 de diciembre en el Estadio Nacional con el Olimpia (7 pts) vs Real España.