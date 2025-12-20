Real España celebra y se jugará en Navidad: así queda la tabla de la triangular A tras el empate del Motagua frente Olimpia

¡REAL ESPAÑA CELEBRA A LO GRANDE! Motagua le hace el 'favor' a 'La Máquina' y empata 1-1 ante un Olimpia que tendrá que esperar hasta la última fecha para poder buscar una nueva final.

Los azules, que llegaron eliminados a este partido, se pusieron adelante en el marcador con un golazo del Droppy Gómez, quien celebró llorando y que podría ser una despedida del Nido.

Sin embargo, los leones salieron con otra cara en el complemento y lograron empatar el encuentro con gol de Jose Mario Pinto tras una gran recuperación de Paguada.

Con este resultado, la triangular del grupo A se definirá en fecha navideñas y el campeón se conocerá hasta el 2026.