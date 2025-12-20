Liga Nacional

Real España celebra y se jugará en Navidad: así queda la tabla de la triangular A tras el empate del Motagua frente Olimpia

Olimpia tropezó y Real España celebra: así queda la tabla de la triangular A con un Motagua eliminado

¡REAL ESPAÑA CELEBRA A LO GRANDE! Motagua le hace el 'favor' a 'La Máquina' y empata 1-1 ante un Olimpia que tendrá que esperar hasta la última fecha para poder buscar una nueva final.

Los azules, que llegaron eliminados a este partido, se pusieron adelante en el marcador con un golazo del Droppy Gómez, quien celebró llorando y que podría ser una despedida del Nido.

Sin embargo, los leones salieron con otra cara en el complemento y lograron empatar el encuentro con gol de Jose Mario Pinto tras una gran recuperación de Paguada.

Con este resultado, la triangular del grupo A se definirá en fecha navideñas y el campeón se conocerá hasta el 2026.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A

Olimpia queda líder con 7 puntos, Real España le sigue con 3 y Motagua es último con solo una unidad. Pero los aurinegros son los únicos que tienen dos partidos pendientes, es decir, que matemáticamente puede alcanzar los 9 puntos y lograr una final.

La próxima fecha se jugará el 24 de diciembre cuando Real España se mida al Motagua en el Estadio Morazán a las 7:00 p.m. La hinchada aurinegra tendrá que llevar los tamales al estadio.

Si el equipo aurinegro gana, llegará a 6 puntos y el clasificado a la final se conocerá el sábado 27 de diciembre en el Estadio Nacional con el Olimpia (7 pts) vs Real España.

  • Olimpia-7pts (1 partidos pendiente)
  • Real España-3 pts (2 partidos pendiente)
  • Motagua-1 pts (1 partidos pendiente)
