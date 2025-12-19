Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Portada Digital
Necaxa se queda con la joya hondureña
Descargar Aquí
Mas Portadas
Olimpia saca de la fiesta a Motagua
The Best: los mejores de 2025
Rueda vs Róchez "Fueron cosas muy raras"
Cruces de la muerte en la Champions de Concacaf
Otra corona al rey del mundo
Orinson Amaya, el fútbol de Honduras te va a extrañar
Orinson Amaya será un "Presidente Eterno"
Pulso de Killers en el Apertura 2025
Marathón cumple 100 años de fundación. ¡El Monstruo ya tiene un siglo!
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Chirinos y los consejos a Dereck Moncada tras convertirse en legionario: "Fui el primero que lo arropó"
Videos
Raúl Cáceres arremetió contra Pablo Lavallén, elogió a Alexy Vega y Humberto Juárez: "Estoy defendiendo el honor de los hondureños"
Videos
Aficionados de Marathón reaccionan con júbilo e ilusión de cara a una nueva Gran Final de Honduras
Videos
Esposa de Orinson Amaya rompe el silencio tras muerte del presidente de Marathón: "sería hermoso llevar la copa donde él descansa"
Videos
Lavallén confiesa si se siente favorito al título, el Marathón goleador y el debut del portero Humberto Juárez: "Ningún partido será fácil"
Videos
Arboleda se despide de Dereck Moncada y atiza contra la Liga Nacional: "En Centroamérica hay formatos más seductores"
Videos
Alexy Vega escogió su mejor golazo ante Platense y la confianza tras el debut del meta Humberto Juárez: "Noche memorable".mp4
Videos
Marathón goleó al Platense con dos joyas de Alexy Vega y acaricia la Gran Final de la Liga Nacional de Honduras
Videos
¡Rumbo al Puskas 2026! Alexy Vega se sacó el conejo del sombrero con tremendo golazo al Platense
Videos
Nixon Cruz: las amenazas que recibe en la cancha, su sueño de salir al extranjero y lo que le dijo 'Droopy': "No le paré bola"
Videos
Déreck Moncada deja Olimpia y ficha por histórico de México
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
PREMIO
Messi es imparable: el argentino está nominado al único premio que le hace falta en su carrera; ¿cuándo se conoce al ganador?
LO QUE NO SABÍAS
¿Quién es Dereck Moncada, el nuevo fichaje del Necaxa de la Liga MX? Lo que no sabías de la joya hondureña de 18 años
CONÓCELO
Radiografía del Internacional de Bogotá, equipo donde jugará Dereck Moncada: Su DT, compañeros y cómo nació en 2025
Fichajes
Del Olimpia al extranjero: Dereck Moncada se une al club de las últimas salidas del León