“Pagaría siete millones por comprar el Balón de Oro de Maradona y solo para destruirlo”

Butcher se refirió a la subasta con un tono bromista: “Pagaría 7 millones de libras por comprar el Balón de Oro de Maradona solo para destruirlo. Pero bromas aparte, me gustaría decir que Maradona es el mejor jugador contra el que he jugado y sin duda, un aspirante a mejor jugador de la historia; realmente no necesitaba hacer trampas”.

Ardiles, en tanto, reflexionó: “Volver a ver el Balón de Oro de Diego me trae tantos recuerdos de mi querido amigo. Este Balón de Oro es el símbolo de algo espectacular y único. Marca la cumbre del mejor jugador del mundo, el mejor gol de la Copa Mundial. La mayor actuación individual de cualquier Mundial de la historia. Diego, con el tiempo, se convertiría para mí en el mejor jugador de todos los tiempos”.

Osvaldo Ardiles compartió plantel con Diego en el Mundial de 1982 en España, por ejemplo, mientras que Terry Butcher fue aquel defensor inglés que fue gambeteado por ‘Pelusa’ y que luego intentó barrerlo sin poder lograrlo.