Bellingham revela por qué lleva la ‘5’ en Real Madrid y su deseo: “Yo le preguntaba a mi padre que quién era ese jugador...”

Jude Bellingham concedió una entrevista a los medios de la UEFA previo a la semifinal de vuelta en la Champions entre Real Madrid y Bayern Múnich. El volante inglés repasa su primera temporada visitiendo de blanco y revela que fue por su padre que escogió la número 5 que por mucho tiempo llevó Zinedine Zidane en su espalda.

El británico también cuenta que tiene como deseo ganar la ‘Orejona’ sin importatar si esta temporada o en la próxima. Asegura que jugar para el conjunto merengue fue su sueño de niño. Real Madrid “Este club siempre es lo máximo a lo que puedes aspirar en el fútbol. Siempre ha sido el nivel al que quería llegar y al que podía llegar, pero no pensaba que llegaría tan rápido. Ahora estoy aquí, me siento agradecido cada día por poder representar a este club. Ahora es una gran parte de mi vida, es mi vida en realidad. Siempre ha sido el objetivo para mí”. El número de su camiseta “Mi padre siempre se ponía una camiseta del Real Madrid en casa con el 5 de Zidane. Es gracioso porque la historia ha dado la vuelta y me la regaló cuando fiché en verano. Yo le preguntaba que quién era ese jugador que llevaba en la camiseta y él me decía que cuando fuera mayor lo veríamos en Youtube. Ahora, que yo llevo el 5, es una gran historia”. Su fichaje por el Real Madrid “Tengo que dar las gracias al club por su interés. Hay muchos jugadores con talento y yo tuve el honor de que pensaran que tenía las características correctas y la personalidad necesaria para encajar. Cuando me llamaron y me contaron el plan y el proyecto para los próximos años me convencieron. No tuve ni que pensarlo”.

Apoyo de su familia “Todo el mundo sabe lo importante que es el papel de mi familia en mi carrera. Todos estábamos de acuerdo en esta gran decisión de venir al Madrid. Siempre pensamos que era la mejor decisión. Con ese apoyo tienes más confianza para tomar estas grandes decisiones”. Su contribución al equipo “Disfruto siendo jugador del Madrid, en los momentos buenos y en los malos, cuando tienes que levantarte y volver a intentarlo. Todo lo que tiene que ver con jugar al máximo nivel en un club tan grande me parece increíble. Hay que disfrutar la sensación de estar en las trincheras y pensar que no es un buen momento, pero tomar responsabilidad y ayudar al equipo a salir de esos momentos malos. He conseguido hacerlo esta temporada. Esos partidos que parecían que iban a ser empates o derrotas y alguien consigue cambiar las cosas. Es una sensación genial”. Valores del club “Aquí aprendes a reconocer a las leyendas del pasado. Los valores y la identidad del club están construidos en esas leyendas que llevaron tan bien este escudo antes que nosotros. Es importante seguir el legado y los valores que ellos pusieron y es lo que yo intento hacer”.