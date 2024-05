Barcelona podría perderlo: “Xavi ni le habla, no le da minutos; tendremos que irnos si esto no cambia”

André Cury, representante del brasileño, pasó por los micrófonos de RAC1 y expresó que le buscaría una salida al jugador para no frenar su proyección ante los pocos minutos que le ha brindado el DT.

“Vitor Roque tiene que tener más minutos y nadie entiende por qué no se los dan. Xavi nunca ha hablado con él y no entiendo esta situación. Es una situación que no está bien para ninguna parte. El chico tiene que trabajar más y esperar la oportunidad, pero ya ha habido muchos partidos en los que podría haber tenido estos minutos y protagonismo”, dijo el agente del futbolista, visiblemente molesto con la falta de oportunidades.

Cury quiso apuntar que “Vitor es muy fuerte mentalmente y está muy bien físicamente”. Puso como ejemplo la llegada de Vinicius al Real Madrid para entender que Roque debe tener un proceso de adaptación tras dar el salto directamente desde el fútbol brasileño.