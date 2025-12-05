Mundial 2026: España busca repetir la historia de Sudáfrica 2010; este es el grupo de la selección de Lamine Yamal

La <b>Selección de España </b>ya conoce a sus rivales en la fase de grupos del que será un torneo muy especial para el equipo comandado por <b>Luis de la Fuente</b>, especialmente por la presencia de <b>Lamine Yamal</b>, quien disputará su primer Mundial con apenas 18 años.El joven talento del <b>Barcelona </b>llega como una de las grandes promesas del fútbol mundial y un pilar fundamental de La Roja, que busca su segunda estrella en la <b>Copa del Mundo 2026 </b>que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.El combinado español quedó ubicado en el <b>Grupo H,</b> donde deberá enfrentarse a <b>Uruguay, Arabia Saudita </b>y <b>Cabo Verde</b>, con el objetivo de confirmar el gran momento que atraviesa tras consagrarse como campeón de la <b>Eurocopa 2024 </b>y llegar a la final de la <b>UEFA Nations League</b>, donde fue subcampeón.<b>España </b>buscará en esta Copa del Mundo su segunda estrella, luego de haber conquistado su único título en <b>Sudáfrica 2010</b>, recordada por el histórico gol de <b>Andrés Iniesta </b>en la final ante <b>Países Bajos</b>. Hoy, con una nueva generación talentosa liderada por Yamal, Pedri, Nico Williams y compañía.Cabe mencionar que este sábado 6 de diciembre se conocerá el calendario oficial del <b>Mundial 2026</b>, luego de que este viernes se confirmaran todos los grupos. Allí quedarán definidas las fechas y sedes de los compromisos de <b>España </b>en la fase inicial del certamen.