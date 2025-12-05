Mundial 2026: España busca repetir la historia de Sudáfrica 2010; este es el grupo de la selección de Lamine Yamal

La Selección de España ya conoce a sus rivales en la fase de grupos del que será un torneo muy especial para el equipo comandado por Luis de la Fuente, especialmente por la presencia de Lamine Yamal, quien disputará su primer Mundial con apenas 18 años.

El joven talento del Barcelona llega como una de las grandes promesas del fútbol mundial y un pilar fundamental de La Roja, que busca su segunda estrella en la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado español quedó ubicado en el Grupo H, donde deberá enfrentarse a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, con el objetivo de confirmar el gran momento que atraviesa tras consagrarse como campeón de la Eurocopa 2024 y llegar a la final de la UEFA Nations League, donde fue subcampeón.

España buscará en esta Copa del Mundo su segunda estrella, luego de haber conquistado su único título en Sudáfrica 2010, recordada por el histórico gol de Andrés Iniesta en la final ante Países Bajos. Hoy, con una nueva generación talentosa liderada por Yamal, Pedri, Nico Williams y compañía.

Cabe mencionar que este sábado 6 de diciembre se conocerá el calendario oficial del Mundial 2026, luego de que este viernes se confirmaran todos los grupos. Allí quedarán definidas las fechas y sedes de los compromisos de España en la fase inicial del certamen.