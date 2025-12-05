OFICIAL: rechazó al PSG de Luis Enrique para renovar con el Barcelona; este es el contrato que firmará hasta 2031

Así que Eric García suma 1.510 minutos, 1.145 en LaLiga y 365 en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/real-madrid-al-top-nuevo-lider-y-el-impensado-puesto-de-barcelona-asi-quedo-la-tabla-de-posiciones-de-la-champions-DP28362760" target="_blank">Champions League</a></b>, para un total de 20 partidos, en los que ha jugado once veces como central, cinco como lateral diestro, tres como pivote y uno como carrilero por la izquierda.Es el más utilizado en una lista en la que el segundo, Jules Kounde, ha jugado casi cien minutos menos (1.415) y que el resto está muy por debajo en cuanto a participación: Rashford (1.248), Lamine Yamal (1.237), Frenkie de Jong (1.214) y Pedri (1.203).<b>Eric García </b>es el típico producto de la cantera azulgrana, pero se ha ido modelando poco a poco en otros clubes. Estuvo tres cursos en el <b>Manchester City </b>de Pep Guardiola, en los que jugó 35 partidos.Volvió al Barça en el verano del 2021 y en una primera etapa no tuvo demasiado protagonismo, hasta que en la temporada 23-24 se fue como cedido al Girona de Míchel Sánchez.