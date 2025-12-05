Pep Guardiola exige a esta selección que gane el Mundial 2026 y sorprende al apoyar el cambio que nadie espera

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que le encantaría que Inglaterra "dé el último paso" en la Copa del Mundo, a escasas horas de que se celebre el sorteo de la fase de grupos. "Todo el mundo conoce los cuatro o cinco favoritos. Me encantaría que Inglaterra estuviera ahí", dijo el técnico español este viernes en rueda de prensa.



"No estoy tratando de parecer majo ni nada. Llevo viviendo diez años en este país y me siento parte de él y me gustaría que Tuchel diera el último paso y lo lograra". Inglaterra conocerá este viernes en Washington sus rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Thomas Tuchel, técnico de los 'Tres Leones', ya está en la ciudad estadounidense y habló con la cadena británica BBC sobre las posibilidades del Mundial. "Estamos cada vez más cerca y cada vez estamos más fuertes. El objetivo es llegar a junio con una plantilla fuerte y con un buen espíritu de equipo. Entonces tendremos que tener el 'momentum' y la energía para que durante el torneo nadie quiera jugar contra nosotros", dijo el alemán.

Guardiola respalda a Tuchel con dejar en el Mundial a los suplentes en el vestuario

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, respaldó la idea de Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, que sugirió que podría dejar a sus suplentes en el vestuario para evitar las altas temperaturas que sufrirán en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. "En el Mundial de 1994 jugamos en Dallas un día y 'guau'. Estábamos fuera y hubiera sido mejor estar dentro como puede decidir Tuchel. En algunas partes de México y de Estados Unidos hace calor y se necesita mucha hidratación y bebidas", aseguró Guardiola en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Sunderland. Tuchel, en una entrevista con la cadena británica BBC en Washington previa al sorteo de la fase de grupos, remarcó que si eso ayuda a los jugadores, lo considerarán como "una posibilidad". "No es algo que le guste a nadie, porque quieres que los jugadores estén ahí fuera para sentir la energía y para darnos ánimos desde el banquillo. Vi jugadores que lo hicieron en el Mundial de Clubes. Ojalá podamos evitarlo", afirmó. Según un informe que ha analizado las 16 sedes del Mundial, diez de ellas presentan un riesgo grave de experimentar condiciones de calor extremadas, además de que se espera que los incendios, huracanes y tormentas puedan afectar al desarrollo normal del torneo. "Es un problema para el fútbol al más alto nivel, porque reducirá la intensidad de los partidos. El partido y el plan de partido se adaptará a ello. No puedes jugar el mismo fútbol a 45 grados que a 21. Tenemos que adaptarnos y preparar a los jugadores lo mejor posible. Estamos en ello".