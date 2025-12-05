Pep Guardiola exige a esta selección que gane el Mundial 2026 y sorprende al apoyar el cambio que nadie espera

<br />"No estoy tratando de parecer majo ni nada. Llevo viviendo diez años en este país y me siento parte de él y me gustaría que Tuchel diera el último paso y lo lograra".<b>Inglaterra </b>conocerá este viernes en <b>Washington </b>sus rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo.<b>Thomas Tuchel,</b> técnico de los 'Tres Leones', ya está en la ciudad estadounidense y habló con la cadena británica BBC sobre las posibilidades del Mundial."Estamos cada vez más cerca y cada vez estamos más fuertes. El objetivo es llegar a junio con una plantilla fuerte y con un buen espíritu de equipo. Entonces tendremos que tener el 'momentum' y la energía para que durante el torneo nadie quiera jugar contra nosotros", dijo el alemán.