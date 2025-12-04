Copa del Rey: club de primera división quedó eliminado de la peor forma y las burlas no paran tras el ridículo

<br /><b>- Ficha técnica:</b><b>1 - Atlético Baleares: </b>Rivas; Pérez, Sheriff, Castell, Pol, Morillo (Serrano, m.68); Miguelito (Carlos Julio, m.87), Bonet, Cherta (Ramis, m.79), Bejarano (Juanmi Durán, m.68); Tovar (Keita, m.79).<b>0 - RCD Espanyol: </b>Fortuño; Rubén Sánchez (Dolan, m.72), Rubio, Riedel, Salinas; Koleosho, Pickel (Javier Hernández, m.72), Edu Expósito (Terrats, m.72), Jofre (Roberto Fernández, m.62); Kike García, Roca (Urko González, m.62).<b>Gol: </b>1-0, m.54, Tovar.<b>Árbitro: </b>Alejandro Quintero (Comité andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a los futbolistas visitantes Pickel (m.40) y Salinas (m.86).<b>Incidencias:</b> Encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey entre Atlético Baleares y RCD Espanyol en el Estadi Balear ante más de 3.000 espectadores.