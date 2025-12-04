OFICIAL: Real Madrid recibe duro golpe y este es el tiempo que estará de baja; Xabi Alonso queda sin opciones

Tras esto, llegó un parón de selecciones que el lateral derecho aprovechó para trabajar en la <b>Ciudad Deportiva</b> de Valdebebas con el objetivo de recuperar su mejor estado de forma. Lo consiguió, encadenó cuatro partidos de inicio, pero una lesión le volverá a tener apartado de los terrenos de juego más de dos meses.Es decir, <b>Trent</b> se perderá unos ocho partidos de Liga, la Supercopa de España, la fase liga de la ‘Champions’ y las rondas que vaya avanzando el <b>Real Madrid </b>de <b>Copa del Rey</b> hasta el mes de febrero.