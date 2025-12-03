Internacionales

Mbappé lidera al Real Madrid para recortar la diferencia de Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española

La Casa Blanca recetó una goleada en San Mamés, pero siguen segundos: así quedó la tabla de posiciones.

    Barcelona sigue líder, pero Real Madrid recorta la diferencia en la Liga Española.
Real Madrid le recetó una goleada de 3-0 al Athletic Club de Bilbao en su propia casa, el Estadio de San Mamés, para recortar la diferencia con el Barcelona en la tabla de posiciones de la Liga Española.

Los goles de la Casa Blanca los convirtieron Kylian Mbappé (7’, 59’) y Eduardo Camavinga (42’). El delantero francés se encuentra imparable en España y suma 16 tantos con la camiseta del Real Madrid en lo que va del certamen liguero.

Con esta victoria de los merengues ante los Leones, se posicionan en la segunda plaza y recortan la diferencia de cuatro puntos que tenía el Barcelona. Real Madrid quedó con 36 unidades, mientras que los culés suman 37 y se mantienen en la cima.

Por otro lado, el Athletic Club es octavo y está fuera de las competiciones europeas con 20 puntos en los 15 partidos que han disputado. Se encuentran por debajo de clubes como Getafe, RCD Espanyol, Real Betis, Atlético de Madrid y Villarreal.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

