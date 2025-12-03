Mbappé lidera al Real Madrid para recortar la diferencia de Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española

Real Madrid le recetó una goleada de 3-0 al Athletic Club de Bilbao en su propia casa, el Estadio de San Mamés, para recortar la diferencia con el Barcelona en la tabla de posiciones de la Liga Española.

Los goles de la Casa Blanca los convirtieron Kylian Mbappé (7’, 59’) y Eduardo Camavinga (42’). El delantero francés se encuentra imparable en España y suma 16 tantos con la camiseta del Real Madrid en lo que va del certamen liguero.