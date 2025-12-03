Mbappé lidera al Real Madrid para recortar la diferencia de Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española

<b>Real Madrid </b>le recetó una goleada de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/athletic-club-vs-real-madrid-en-vivo-liga-espanola-jornada-15-barcelona-liderato-EG28481522" target="_blank">3-0 al Athletic Club de Bilbao</a></b> en su propia casa, el Estadio de San Mamés, para recortar la diferencia con el <b>Barcelona </b>en la tabla de posiciones de la <b>Liga Española</b>.Los goles de la Casa Blanca los convirtieron <b>Kylian Mbappé </b>(7’, 59’) y <b>Eduardo Camavinga </b>(42’). El delantero francés se encuentra imparable en España y suma 16 tantos con la camiseta del <b>Real Madrid </b>en lo que va del certamen liguero.