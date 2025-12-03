Athletic Club vs Real Madrid EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver a Mbappé obligado a sacar el triunfo? Barcelona es líder

El Real Madrid expone la crisis, en la que le han instalado tres empates ligueros consecutivos y la pérdida del liderato, en San Mamés, ante un Athletic Club que empezó a reaccionar -ganando en la última jornada al Levante en Valencia-, en una temporada que no le va como quería.Fue una victoria de alivio para el Athletic, al que le espera una semana con un calendario temible, con las visitas seguidas a 'La Catedral' de Real Madrid, Atlético de Madrid y PSG. Y eso después de tres salidas consecutivas que inició recibiendo una goleada en el Camp Nou (0-4).