Xabi Alonso impacta al Real Madrid y elige al mejor jugador entre Mbappé y Cristiano Ronaldo: "Por el número de goles..."

El momento de Kylian Mbappé, líder del Real Madrid tras marcar 25 de los 44 tantos del equipo este curso, propicia que su técnico, Xabi Alonso, equipare al delantero francés a una leyenda como Cristiano Ronaldo, por su "peso en el equipo", por la "ambición" que contagia a sus compañeros y "el número de goles".Sin elegir entre ninguno de los dos en la comparativa, Xabi Alonso, gran conocedor del fútbol de Cristiano Ronaldo tras compartir vestuario en el Real Madrid como jugador, y de Mbappé, al dirigirlo como técnico, equiparó a las dos grandes figuras.