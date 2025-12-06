Arsenal fue humillado por un argentino en la última jugada y acaban con su invicto: Arteta deja la Premier en bandeja de plata

El conjunto de Birmingham, que se coloca a tres puntos del Arsenal, sumó su séptima victoria consecutiva en todas las competiciones y no se deja puntos en el torneo doméstico desde el 1 de noviembre cuando perdió en Anfield.

El Aston Villa, de Unai Emery, se llevó la victoria sobre la bocina ante el Arsenal, de Mikel Arteta, después de un gol del argentino Emiliano Buendía en el último segundo, que pone la Premier al rojo vivo.

Buendía, que entró en el minuto 88, recogió el balón en el punto de penalti, tras un barullo en el área, para definir ante David Raya, que no pudo evitar la derrota de un Arsenal que no perdía desde el 31 de agosto ante el Liverpool.

El duelo, en el que se pudo ver al exdelantero Raúl González Blanco en la grada, comenzó con mucha intensidad por parte de ambos equipos, que tenían mucho en juego, y pronto llegaron las oportunidades.

La primera la tuvo el Arsenal, que tras una buena presión de Jurrien Timber, que jugó de central ante las ausencias de Gabriel, William Saliba y Christian Mosquera, recibió el esférico Martin Odegaard, pero su disparo fue atajado por el 'Dibu Martinez.

El arquero argentino volvió a ser titular después de ser duda hasta última hora por lesionarse en el calentamiento ante el Brighton & Hove Albion, duelo en el que su equipo se llevó la victoria tras remontar un 2-0.

El Aston Villa reaccionó y Ollie Watkins, muy activo durante los primeros 45 minutos, se impuso a Piero Hincapié y a Timber, pero cuando tenia todo a su favor, se topó con David Raya, que hizo una parada espectacular tras el disparo del inglés desde el punto de penalti.

El encuentro siguió con un ritmo enérgico y Bukayo Saka, que retornaba al once, pudo inaugurar el marcador hasta en dos ocasiones.

El extremo inglés disparó desde fuera del área y su disparo fue despejado por Martínez, y en la jugada siguiente, desaprovechó un cabezazo desde el punto de penalti después de un preciso centro de Ben White.

Saka siguió activo por banda derecha, y acto seguido de una pared con Odegaard, puso un pase de la muerte para que Eberechi Eze mandase el balón a la red, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego.