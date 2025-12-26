Alexander López le dice adiós al Olancho FC para regresar con reconocido equipo de Costa Rica

Su paso más destacado fuera de Honduras fue en <b>Liga Deportiva Alajuelense</b> en Costa Rica, donde jugó entre 2018 y 2023. Con los “manudos”, López se estableció como una pieza clave en el mediocampo, alcanzando títulos nacionales y continentales, incluidos campeonatos de Liga y la <b>Liga Concacaf 2020</b>, además de convertirse en uno de los legionarios hondureños más influyentes en la primera división costarricense.Tras su regreso a Honduras en 2024, López vistió la camiseta de <b>Olancho FC</b>, uno de los equipos emergentes de la <b>Liga Nacional</b>, siendo figura y líder del mediocampo antes de que su contrato llegara a término a finales de 2025. Este retorno a Costa Rica con Sporting FC representa una nueva oportunidad para que el talentoso “10” siga aportando su experiencia y visión de juego en una liga que ya conoce y donde ya ha dejado huella.