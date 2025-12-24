Legionarios

Técnico del Levante que dirige a Kervin Arriaga toma su primera gran decisión en el mercado de fichajes para 2026

El Levante sondea el mercado de extremos a la espera del análisis de Luís Castro.

  • Técnico del Levante que dirige a Kervin Arriaga toma su primera gran decisión en el mercado de fichajes para 2026

    Reciéntemente fue anunciado como nuevo técnico del Levante y toma su priemra gran decisión.

     Kevyn Oseguera
2025-12-24

El Levante de Kervin Arriaga, colista de Primera División en el descanso de Navidad, lleva días sondeando las distintas opciones que ofrece el mercado para reforzarse con algún extremo en el mes de enero, aunque también debe consensuar los posibles fichajes con el nuevo entrenador, el portugués Luís Castro.

Tras una deficiente primera parte del campeonato de Liga, con solo dos victorias y diez puntos, la dirección deportiva del Levante entiende que necesita reforzarse ahora con jugadores específicos de banda, tanto en la izquierda como la derecha, según supo EFE de fuentes cercanas al club valenciano.

Jugó en el Inter de Milán y Manchester City y se va a retirar tras la muerte de Mario Pineida: "No quiero saber nada..."

Sólo el polivalente Víctor García en la derecha, que en su carrera ha jugado tanto de extremo como lateral, y el atacante Roger Brugué en la izquierda tienen un perfil que se ajusta a esa demarcación.

Sin embargo, Brugué se lesionó hace una semana y estará un par de meses de baja por una rotura en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda.

Esta ausencia, unida a la falta de jugadores específicos en esa demarcación, hace todavía más necesario la llegada de algún refuerzo en el mercado de invierno.

Además de esta posición, el análisis que haga Luís Castro estos próximos días, ya que dirigirá su primera sesión de entrenamiento el 29 de diciembre, también será fundamental para detectar cuáles serán las prioridades en el mercado del Levante.

Joseph Rosales se despide de Minnesota y es anunciado por su nuevo club en la MLS: esto pagaron por el hondureño


El Levante, eso sí, cuenta con 24 fichas del primer equipo y apenas tiene margen de maniobra en el aspecto económico, así que también tendrá que valorar la salida de aquellos jugadores que menos han jugado hasta ahora.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
EFE

Mercado de Fichajes
|
Decisión
|
Kervin Arriaga
|
Levante
|