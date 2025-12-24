Técnico del Levante que dirige a Kervin Arriaga toma su primera gran decisión en el mercado de fichajes para 2026

El Levante de Kervin Arriaga, colista de Primera División en el descanso de Navidad, lleva días sondeando las distintas opciones que ofrece el mercado para reforzarse con algún extremo en el mes de enero, aunque también debe consensuar los posibles fichajes con el nuevo entrenador, el portugués Luís Castro.Tras una deficiente primera parte del campeonato de Liga, con solo dos victorias y diez puntos, la dirección deportiva del Levante entiende que necesita reforzarse ahora con jugadores específicos de banda, tanto en la izquierda como la derecha, según supo EFE de fuentes cercanas al club valenciano.