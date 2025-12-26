Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Portada Digital
Pinto rompe el silencio: "Eso sí me molestó del Profe Rueda"
Descargar Aquí
Mas Portadas
Finalísima merecida
Marathón clasifica a la final del fútbol de Honduras
Necaxa se queda con la joya hondureña
Olimpia saca de la fiesta a Motagua
The Best: los mejores de 2025
Rueda vs Róchez "Fueron cosas muy raras"
Cruces de la muerte en la Champions de Concacaf
Otra corona al rey del mundo
Orinson Amaya, el fútbol de Honduras te va a extrañar
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
¿Se va o se queda en Olimpia? Pinto habla de la final ante Marathón y atiza contra el formato: "Es un tanto mediocre"
Videos
Pinto explica por qué no jugó en la selección y revela que sufre la misma lesión que Yamal: "Hay cosas que uno se guarda"
Videos
Primicia: Gonzalo Ritacco, virtual primer fichaje de Real España para el Clausura y la Champions de Concacaf 2026
Videos
Rodrigo de Oliveira brilla en Navidad, guía el triunfo del Olancho ante Platense y acaricia el pichichi de Honduras
Videos
Cristiano Ronaldo se luce con asistencia a Joao Félix en goleada de Al Nassr: CR7 clasifica a los dieseisavos de final
Videos
Así pasó la Navidad 2025 Cristiano Ronaldo junto a Georgina Rodríguez y su familia
Videos
OFICIAL: Real Madrid confirma su primera víctima para 2026 y Xabi Alonso tiene que fichar en el mercado
Videos
¿Siguen las triangulares? Roque Pascua revela por qué el VAR no llegó en el Apertura y confirma fecha para el inicio del Clausura
Videos
¡Está quedando espectacular! Así avanza la instalación de las sillas nuevas en sol centro del Estadio Nacional
Videos
Jeaustin Campos en fuego responde a una salida de Real España, mensaje a la directiva y lo que dijo de Olimpia y Motagua: "Déjense de joder"
Videos
¡Relajo afuera del Estadio Morazán! Aficionados de Real España amenazaron a futbolista aurinegro tras eliminación del Apertura
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
NAVIDAD 2025
¿Qué pasó con Messi? Así pasaron la Navidad 2025 los futbolistas: Cristiano Ronaldo fiel a su estilo y Vinicius sorprende
MERCADO DE FICHAJES
Inter Miami de Messi busca otro argentino, se define el futuro de Mastantuono y Rashford no quiere salir del Barcelona
CONTRATO
PSG prepara un contrato nunca antes visto en el fútbol para blindar a Luis Enrique luego de ganarlo todo en Europa
¡ENORME!
¡Para ponerse de pie! Alberth Elis sorprende a los niños de San Juan Pueblo en plena navidad