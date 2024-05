Barcelona echaría a Lewandowski: el candidato que ya tiene el club para reemplazar al polaco

Xavi Hernándéz lamentó tras la derrota frente al Girona la falta de efectividad de sus atacantes y decidió sacar a Lewandowski en el tramo final del partido. No es la primera vez que el técnico se queja por la falta de gol en sus dirigidos y el presidente Laporta podría tomar decisiones drásticas para la próxima temporada que pueden afectar al ariete polaco.

Desde Inglaterra ya señalan que ‘Lewy’ no tiene claro su futuro en Barcelona. Según The Sun, el equipo catalán ya tendría al elegido para reemplazarlo y sería Darwín Núñez, quien no está teniendo el protagonismo esperado en la recta final de la campaña con Liverpool.

El charrúa no ha encajado bien sus dos últimas suplencias en la Premier League. Frente al West Ham solo jugó 11 minutos, mientras que ante Tottenham lo hizo en el último cuarto de hora.

El disgusto de Darwín ha llegado a tal punto que borró en Instagram todas las fotos en las que salía jugando para los ‘Reds’. Solo quedan las personales y familiares, algunas de cuando estuvo en Benfica y otras con la selección charrúa.