Guitar Hero: un absoluto pionero en el género de los juegos musicales y periféricos de instrumentos

En 2005, la compañía Harmonix , conocida por sus innovaciones en el campo de los videojuegos musicales, lanzó al mercado Guitar Hero , un juego que no solo redefinió el género, sino que también cambió la manera en que los jugadores interactúan con la música. Disponible para la PlayStation 2 y la Xbox , Guitar Hero se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural, estableciendo una base sólida para una franquicia que influenciaría profundamente la industria del entretenimiento.

El juego incluía una variada selección de canciones de rock, desde clásicos como “Iron Man” de Black Sabbath hasta éxitos más contemporáneos como “Take Me Out” de Franz Ferdinand. Cada canción estaba dividida en cinco niveles de dificultad, permitiendo que tanto novatos como jugadores experimentados pudieran disfrutar del desafío.

Desde su lanzamiento, Guitar Hero recibió elogios casi unánimes de la crítica y los jugadores por igual. Su innovador enfoque y la calidad de su ejecución fueron destacados en múltiples reseñas. La revista Game Informer lo describió como “el juego más adictivo y disfrutable del año”, mientras que IGN elogió su capacidad para convertir a cualquiera en una estrella del rock en su propia sala de estar.

El éxito comercial de Guitar Hero también fue impresionante. Vendió más de 1.5 millones de copias en su primer año, lo cual fue un logro significativo para un juego que introducía un nuevo tipo de periférico. Su popularidad se extendió rápidamente, convirtiéndose en un fenómeno cultural que atrajo a jugadores de todas las edades y niveles de habilidad.